Место зампредседателя правительства Алтайского края, курирующего промышленный сектор региона, больше не вакантно. 24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил журналистам, что определился с кандидатурой вице-губернатора и в течение нескольких недель его назовет.

Он подчеркнул, что к выбору всех своих замов подходил очень тщательно, чтобы подобрать по-настоящему компетентных людей. Что касается вакантной должности "промышленного" вице-губернатора, то, как следует из слов Виктора Томенко, им станет житель Алтайского края.

"Я не торопился с назначением замов, осматривался по сторонам, знакомился с людьми, общался, примеривался, подбирал. Я сопоставил баланс людей, которые жили в Алтайском крае и работали в органах власти с теми, кто жил в Алтайском крае, но в органах власти не работал, и тех, кто приехал откуда-то, в том числе из Красноярска. И я принял решение, что будет правильно, если руководителем этого направления будет наш земляк, житель Алтайского края. Компетентный, авторитетный человек, который станет в определенной мере куратором для достаточно квалифицированных руководителей органов власти", – рассказал глава региона.

Губернатор напомнил о своем решении в новой структуре правительства отойти от должности первого заместителя, а его функции распределить между несколькими замами, которые координируют работу министерств реального сектора.

Под кураторством нового заместителя председателя правительства будут работать министерство промышленности и энергетики, министерство транспорта, министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, а также управления по госрегулированию цен и тарифов.

Томенко также отметил, что новому же руководителю придется заниматься острыми проблемами в жизни края.

"Если вы помните мой разговор с президентом летом, то в том числе я ставил вопрос, что тема автомобильных дорог для Алтайского края является уже не столь транспортной, а уже превращается в социальную или даже социально-политическую проблему. И ею надо заниматься. Поэтому я сам многими вопросами занимался. И ЖКХ тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И мы ничего не упустили. Но руководителя такого я подобрал. Скоро вы его кандидатуру, я думаю, узнаете от меня. Это вопрос нескольких недель. Как говорится, есть такие люди у нас", – сообщил Томенко.