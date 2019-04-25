Эксперт назвал самую страшную угрозу человечеству

Экологическая катастрофа, а не ядерное оружие, может стать причиной гибели человечества, считает Герой России Вячеслав Трубников, экс-руководитель Службы внешней разведки России.
Как сообщил эксперт в интервью РИА "Новости", именно экологическая ситуация является реальной угрозой, а риски, связанные с ядерным оружием, можно снизить.
Выход Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности Вячеслав Трубников назвал "бездумностью", но он считает, что "завтра будут другие соглашения". Эксперта больше волнуют отношения между Пакистаном и Индией.
"Разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана. Это даст эффект нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан", – сказал он.
Также Вячеслав Трубников обратил внимание общественности на планы России по освоению Арктики. Его радует, что президент подчеркнул необходимость деликатно подходить к этому вопросу, потому что Арктика – это "иммунная система" и "кухня погоды" всего мира.
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Человечество погубят вирусы.