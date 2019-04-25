Житель Алтайского края обвиняется в убийстве двух своих коллег, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что преступление было совершено 45-летним мужчиной в середине марта на территории Хмелевского участкового лесничества Заринского района, когда между работниками золотодобывающего предприятия, распивавшими спиртное, произошел конфликт.
"В ходе ссоры обвиняемый нанес многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы двум коллегам, а также выстрелил в одного из них из незарегистрированного ружья. Оба потерпевших скончались на месте", – добавляют в СКР.
Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
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