Продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей

72,9 года составила средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году. Это рекордный показатель для нашей страны, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По сравнению с 2017 годом российские мужчины стали жить, в среднем, на 0,3 года, женщины – на 0,2 года дольше.
Также, по словам Скворцовой (их приводит РИА "Новости"), в России установлен исторический минимум по младенческой и материнской смертности. За год умерло на 8,9% младенцев и на 8,2% рожениц. В 32 регионах России за год не умерло ни одного младенца, а в 44 субъектах показатель оказался ниже среднероссийского.
Как ранее сообщал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, в 2018 году в России рождаемость снизилась на 5,4% и составила 1,604 млн новорожденных.
Отметим, что до 2024 года в рамках нацпроекта "Демография" на мероприятия, которые будут способствовать росту продолжительности жизни и снижению смертности, будет выделено 1,6 трлн рублей.
Комментарии
Поднимите еще пенсионный возраст,правительство,президентушка милый,ну пожалуйста!!!!!
0,2 и 0,3 это в пределах статистической погрешности - значит вранье очевидное! Как может повышаться продолжительность жизни, если количество нищих растет, и люди стали гибнуть в военных операциях проводимых страной...
Надо еще повысить пенсионный возраст.
Сказочные............
За год умерло на 8,9% младенцев и на 8,2% рожениц
в 2018 году в России рождаемость снизилась на 5,4%
Вот и ответ.