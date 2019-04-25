Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главным тренером сборной России по дзюдо Эцио Гамбой и алтайским спортсменом Иваном Нифонтовым. Как сообщает пресс-служба правительства края, легендарный итальянский тренер приехал в Алтайский край для проведения трехдневного межрегионального семинара для тренеров по дзюдо.

Во время встречи с губернатором Виктором Томенко борцы сделали ему символический подарок – именное кимоно с обозначением региона и к нему черный пояс. Судя по фотографиям, Томенко в кимоно указывает на некую точку на карте Алтайского края. Возможно, там живет будущая звезда алтайского спорта или власти же намерены там построить центр для занятия дзюдо.

Губернатор поблагодарил Эцио Гамбу за работу с тренерами и подчеркнул важность обучающих семинаров: "Представителям любой сферы нужно учиться и учиться. Это касается врачей, спортсменов, тренеров и даже чиновников. Надо постоянно узнавать что-то новое".

По словам Эцио Гамбы, в рамках тренерских семинаров за последние годы обучение в регионах России прошли более трех тысяч человек. Обмен опытом и повышение уровня спортивных тренировок дают отличные результаты.

"За два олимпийских цикла наш регион завоевал пять золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. И в этом главная заслуга Эцио Гамбы", – считает Иван Нифонтов. В свою очередь прославленный итальянский тренер отметил, что алтайский дзюдоист был и остается величайшим спортсменом, который активно поддерживает проведение семинаров.

В ходе встречи обсуждалась возможность проведения в Алтайском крае первенства России по дзюдо, а в дальнейшем – международных соревнований по этому виду спорта.