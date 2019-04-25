Четверг, 25 Апрель, 11:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,98
€ 71,72
Обь
211см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Главный тренер сборной по дзюдо подарил Томенко именное кимоно и черный пояс

, ИА "Амител"
Глава региона перевоплотился в дзюдоиста

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главным тренером сборной России по дзюдо Эцио Гамбой и алтайским спортсменом Иваном Нифонтовым. Как сообщает пресс-служба правительства края, легендарный итальянский тренер приехал в Алтайский край для проведения трехдневного межрегионального семинара для тренеров по дзюдо.

Во время встречи с губернатором Виктором Томенко борцы сделали ему символический подарок – именное кимоно с обозначением региона и к нему черный пояс. Судя по фотографиям, Томенко в кимоно указывает на некую точку на карте Алтайского края. Возможно, там живет будущая звезда алтайского спорта или власти же намерены там построить центр для занятия дзюдо.

Губернатор поблагодарил Эцио Гамбу за работу с тренерами и подчеркнул важность обучающих семинаров: "Представителям любой сферы нужно учиться и учиться. Это касается врачей, спортсменов, тренеров и даже чиновников. Надо постоянно узнавать что-то новое".

По словам Эцио Гамбы, в рамках тренерских семинаров за последние годы обучение в регионах России прошли более трех тысяч человек. Обмен опытом и повышение уровня спортивных тренировок дают отличные результаты.

"За два олимпийских цикла наш регион завоевал пять золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. И в этом главная заслуга Эцио Гамбы", – считает Иван Нифонтов. В свою очередь прославленный итальянский тренер отметил, что алтайский дзюдоист был и остается величайшим спортсменом, который активно поддерживает проведение семинаров.

В ходе встречи обсуждалась возможность проведения в Алтайском крае первенства России по дзюдо, а в дальнейшем – международных соревнований по этому виду спорта.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

25.04.2019 11:09
- гость -

Вот же круто!!! А ЗАЧЕМ?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:33
106 тысяч алтайских пенсионеров получат доплату к пенсии с 1 мая 0
11:21
Эксперты объяснили, почему россияне стремительно толстеют 3
11:14
Нежная и притягательная: то, что дает женщине чувство уверенности 0
11:03
Главный тренер сборной по дзюдо подарил Томенко именное кимоно и черный пояс 1
11:01
450 студентов Барнаула прокачали себя на базе АлтГПУ с федеральными экспертами 0
10:50
Как попасть в лучшие театры мира, не вставая с дивана 0
10:34
Водитель протаранил забор жилого дома в Барнауле и убежал, бросив автомобиль 2
10:32
В Барнауле пройдет благотворительный концерт в поддержку Матвея Чепуштанова 0
10:23
Продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей 5
10:12
Стрелок из Бийска Сергей Каменский завоевал серебро в Китае 0
10:01
Цветы – стихи природы:  где приобрести саженцы цветов для открытого грунта 0
09:50
Эксперт назвал самую страшную угрозу человечеству 1
09:41
Золотодобытчика в Алтайском крае обвиняют в убийстве двух своих коллег 0
09:32
Выгодно всем: Альфа-Банк, "Яндекс" и MasterCard создали карту с кешбэком до 10% 0
09:22
Депутат Барнаульской думы Марат Жумадилов добровольно сложил полномочия 2
09:15
"Школа Шаурмы": пройти интенсив и зарабатывать миллионы 2
09:01
В Барнауле приготовят рекордный 100-литровый йогурт из алтайских продуктов 0
08:49
Как заемщику самостоятельно снизить кредитную нагрузку 0
08:35
Есть такие люди: "промышленный" вице-губернатор появится в Алтайском крае 1
08:32
Больно и дорого: 5 мифов о лазерной коррекции зрения 0
08:29
"Купола воссияют": жителей Алтая просят помочь достроить храм в Косихе 12
08:18
"Путь Пачино": великому актеру исполнилось 79 лет 1
08:16
Мошенники, счета, долги за свет: онлайн-конференция с гендиректором БГЭС
Конференция продлится до 13:00
08:02
Все о "красивых" трендах: где пройдет одно из главных за Уралом beauty-событий 0
07:50
"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского 21
07:34
Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене 4
07:19
Алкоголь, бесплодие, непереносимость: что может рассказать о человеке ДНК-тест 3
07:03
Огромную "двушку" в элитном поселке рядом с лесом продают в Барнауле за 8,7 млн 11
06:52
Как опознать малярийного комара и где они обитают на Алтае 0
06:48
Из Индии с любовью: где в Барнауле купить качественные индийские товары 6
06:32
Что такое "четверговая соль" и зачем ее делали на Страстной неделе 0
06:17
Тепло, ветрено и немного дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 апреля 2
06:01
Уделить внимание, кому тяжело: как губернатор свозил министров в Камень-на-Оби 10
05:05
Стало известно, как жители Алтая получат пенсии на майских праздниках 0
04:25
Путин упростил процедуру получения паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР 6
03:15
Уголовное дело возбудили в Саратове по ошибочному удалению груди у женщины 0
02:26
Ученые нашли токсины бактерий и грибков в вейпах 2
01:04
Житель Горного Алтая взял кредит на чужого человека через телефон 0
00:14
Россияне стали пить в два раза меньше: Минздрав 4
23:23
Производство вина в Крыму оказалось под угрозой из-за нехватки бутылок 5
22:13
Украина отказалась держать в секрете изобретения СССР 4
21:09
Центробанк назвал регион с наибольшим количеством финансовых пирамид 0
20:28
Ким Чен Ын дал интервью российскому журналисту 3
20:04
Треть партий ликвидируют в России в 2019 году 0
19:37
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора 4
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, возрождение "Мотора" и стрелок из ТТ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 апреля
18:36
Заболеваемость менингитом в России выросла за год на 10% 0
18:04
Налоговая разъяснила, когда за теплицы и хозпостройки нужно платить налог 1
17:52
Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться продуктами на Пасху 0
17:33
Глава сообщества наркосбытчиков приговорен на Алтае к 10 годам строгого режима 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.