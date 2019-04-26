Предлагаем не задумываться о калориях, ведь даже итальянская классика может быть полезной с продуктами "Компас Здоровья".
Пицца на "фальшивом" тесте
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 граммов;
Кукурузные хлопья – 3 столовые ложки;
Яйцо – 1 штука;
Томатная паста – 1 столовая ложка;
Помидор – 1 штука;
Оливки – 5 штук;
Сыр – 50 граммов;
Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчить филе курицы в фарш.
- Измельчить овсяные хлопья в блендере. Добавить к куриному фаршу.
- К смеси фарша и овсянки добавить яйцо и специи. Тщательно перемешать.
- Выложить "тесто" на противень в виде круга с небольшими бортиками. Запекать в духовке при 180°С до готовности.
- Помидор и оливки мелко нарезать. Сыр натереть на терке.
- Готовую основу смазать томатной пастой, сверху выложить овощи и посыпать сыром.
- Поставить в духовку до расплавления сыра.
Брускетта с чесноком и травами
Ингредиенты:
Флаксы с томатом – 1 пачка;
Свежий томат – 2 штуки;
Красный лук – ¼ штуки;
Чеснок – 2 зубчика;
Листья базилика – 5 листочков;
Бальзамический уксус – 1 столовая ложка;
Оливковое масло – 3 чайные ложки;
Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Мелко нарезать свежие томаты и перемешать с чесноком, рубленым луком и специями.
- Сбрызнуть каждый флакс оливковым маслом.
- Выложить смесь из томатов на крекеры. Сверху сбрызнуть бальзамическим уксусом.
- Украсить брускетты рублеными листочками базилика.
Паста с соусом из авокадо
Ингредиенты:
Макароны из полбы – 100 граммов;
Спелое авокадо – 1 штука;
Сок лимона – 1 столовая ложка;
Чеснок – 1 долька;
Сыр – 40 граммов;
Масло оливковое – 1 столовая ложка;
Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Макароны отварить в кипящей подсоленной воде с ложкой оливкового масла до состояния "альденте".
- Авокадо очистить, превратить мякоть в пюре с помощью вилки или блендера.
- Сыр натереть на терке, выдавить чеснок. Смешать ингредиенты с авокадо.
- В смесь добавить специи и лимонный сок. Добавить получившийся соус к макаронам.
Рекомендуем выбирать качественные и свежие ингредиенты. Тогда любое блюдо станет полезным и принесет удовольствие.
"Компас здоровья"
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