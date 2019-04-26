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ПП-ИТАЛИЯ: три рецепта классических итальянских блюд для худеющих

, ИА "Амител"
С приближением лета не отказывайтесь от ароматной пиццы и сливочного ризотто. Рассказываем, как приготовить ПП версии этих блюд

Предлагаем не задумываться о калориях, ведь даже итальянская классика может быть полезной с продуктами "Компас Здоровья".

Пицца на "фальшивом" тесте

Ингредиенты:
Куриное филе – 300 граммов;
Кукурузные хлопья – 3 столовые ложки;
Яйцо – 1 штука;
Томатная паста – 1 столовая ложка;
Помидор – 1 штука;
Оливки – 5 штук;
Сыр – 50 граммов;
Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Измельчить филе курицы в фарш.
  2. Измельчить овсяные хлопья в блендере. Добавить к куриному фаршу.
  3. К смеси фарша и овсянки добавить яйцо и специи. Тщательно перемешать.
  4. Выложить "тесто" на противень в виде круга с небольшими бортиками. Запекать в духовке при 180°С до готовности.
  5. Помидор и оливки мелко нарезать. Сыр натереть на терке.
  6. Готовую основу смазать томатной пастой, сверху выложить овощи и посыпать сыром.
  7. Поставить в духовку до расплавления сыра.

Брускетта с чесноком и травами

Ингредиенты:
Флаксы с томатом – 1 пачка;
Свежий томат – 2 штуки;
Красный лук – ¼ штуки;
Чеснок – 2 зубчика;
Листья базилика – 5 листочков;
Бальзамический уксус – 1 столовая ложка;
Оливковое масло – 3 чайные ложки;
Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать свежие томаты и перемешать с чесноком, рубленым луком и специями.
  2. Сбрызнуть каждый флакс оливковым маслом.
  3. Выложить смесь из томатов на крекеры. Сверху сбрызнуть бальзамическим уксусом.
  4. Украсить брускетты рублеными листочками базилика.

Паста с соусом из авокадо

Ингредиенты:
Макароны из полбы – 100 граммов;
Спелое авокадо – 1 штука;
Сок лимона – 1 столовая ложка;
Чеснок – 1 долька;
Сыр – 40 граммов;
Масло оливковое – 1 столовая ложка;
Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Макароны отварить в кипящей подсоленной воде с ложкой оливкового масла до состояния "альденте".
  2. Авокадо очистить, превратить мякоть в пюре с помощью вилки или блендера.
  3. Сыр натереть на терке, выдавить чеснок. Смешать ингредиенты с авокадо.
  4. В смесь добавить специи и лимонный сок. Добавить получившийся соус к макаронам.

Рекомендуем выбирать качественные и свежие ингредиенты. Тогда любое блюдо станет полезным и принесет удовольствие.

"Компас здоровья"
1. ул. Попова 70д, Торговый центр "Район"
Тел.: 8(3852) 53-21-34, 8-964-603-21-34
2. пр. Ленина, 113 
Тел.: 8(3852) 61-23-72

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