Эксперты объяснили, почему россияне стремительно толстеют

Причины, из-за которых стремительно растет число россиян с ожирением, назвали эксперты-диетологи. За последние восемь лет людей с избыточным весом в России стало вдвое больше.
Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил "Известиям", что лишний вес, как правило, набирают в тех странах, где низкий уровень жизни и люди вынуждены экономить на еде. В их рационе появляется много дешевых, высокоуглеводных продуктов (например, макароны, каши) и молочных продуктов, которые "на самом деле не являются очень полезными". Дорогие белковые продукты появляются на столе не так часто, как это необходимо. Отсюда – масса заболеваний, считает эксперт.
Среди других причин массового ожирения россиян можно назвать недостаточную пропаганду здорового питания. Алексей Ковальков считает, что в первую очередь учить правильно питаться нужно детей, пожилых, офисных работников и людей, которые страдают сопутствующими заболеваниями.
Комментарии
страна третьего мира))))
Уровень жизни в России и в мире в 2019 году:
Россия в мировом списке занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и, внимание, Вьетнамом:
51. Азия Китай
52. Азия Таиланд
53. Европа Хорватия
54. Европа Греция
55. Европа Румыния
56. Америка Ямайка
57. Азия Монголия
58. Европа Беларусь
59. Америка Мексика
60. Азия Шри-Ланка
61. Европа, Азия Россия
Нас обогнала даже Монголия!
Чой-то эксперДы мне кажется частично пургу несут. Не со всеми их выводами соглашусь, особенно в отношении каш. Молочка да, если в ней растительные примеси напиханы, то может быть, про легкоусваяемые трансжиры ни слова не увидел. Малоподвижный образ - вот еще одна беда.