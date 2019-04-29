1 мая во многих странах мира отмечают как День труда. Для одних – это настоящий праздник, связанный с теплыми воспоминаниями, с походами на демонстрацию и субботниками. Для других – просто дополнительные выходные. И все же в эти дни, вспоминая прошлое и размышляя о настоящем, многие задумываются о своих рабочих буднях и перспективе работы в родном городе. Сегодня, заканчивая учебные заведения, молодежь все чаще думает о переезде в более крупные города, считая, что в Бийске на работу трудно устроиться, да и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице кажется маловероятным. С этим мнением готов поспорить генеральный директор Бийского рыбозавода Иван Иванович Фокин. Накануне праздника корреспондент Amic беседовал с руководителем предприятия.

И.Ф.: Я не согласен, что в Бийске не построить карьеру, и что День труда утратил свое предназначение. Во-первых, труд – кто бы что ни говорил, – это праздник. И не зря наши далекие предки мудро подметили, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Мы с рыбой работаем и знаем верность пословицы не понаслышке. (Смеется.) Я – крестьянский сын из большой семьи, и с детства знал, что никто не принесет ничего тебе на стол, если ты не потрудишься. Семья была бедная, надо было помогать. И в огороде работал, и на стороне зарабатывал. Большую часть отдавал матери, себе оставлял только на кино. Да, тяжело было. Но это помогло мне на жизненном пути. Потом, уже после окончания вуза, после работы на Бийском химкомбинате, я всегда знал: если есть желание жить, созидать, идти в ногу с предприятием, с городом, быть неравнодушным, то все у тебя получится! И когда после войны в Афганистане, куда меня командировали в 1984 году, встал выбор: продолжить работу в Москве или вернуться в Бийск, я выбрал Бийск и никогда об этом не жалел.

Сегодня молодежь не знает о деловом потенциале Бийска, а он есть. С другой стороны, далеко не всегда те, кто уехал, нашли возможность проявить себя и устроиться в жизни. Я убежден, что жить достойно, с комфортом можно в любом городе, а в нашем есть свои плюсы. Бийск – красивый город: лес, река – все рядом. В том же Новосибирске, чтобы куда-то доехать в час пик, потеряешь уйму времени. А мы не знаем, что такое настоящие пробки.

Корр.: А как с молодыми кадрами на вашем предприятии?

И.Ф.: Если дерево не пускает побегов, оно умирает. Все мы это знаем, и молодежь всегда востребованна. Но подчеркиваю – та молодежь, которая понимает, что все и сразу не получится. Мне непонятна ситуация, когда приходят устраиваться в отдел кадров и говорят: хочу такую-то зарплату. А ты сначала расскажи, что ты умеешь делать. Часто приходят люди, которые даже не знают, с какого конца за рыбину браться. Некоторые уходят, а те, кто нацелен на результат и хотят стать лучшими в своем деле, остаются. Им – и зарплата, и почет, и уважение.

У нас на предприятии несколько подразделений: производство, склады, отдел продаж, бухгалтерия, отдел кадров. Не всегда на работу приходят устраиваться люди с опытом работы в данной сфере, но если человек готов учиться новому и показывать результат, он движется по карьерной лестнице. Делай свою работу качественно, внедряй какие-то новшества, подходи к делу творчески, и тебя обязательно заметят. Производство нуждается и дорожит такими людьми.

У нас есть обработчик рыбы Андрей Тиунов – настоящий профессионал своего дела. Но прежде чем стать им, прошел все циклы обработки.

Неформально к своей работе подходят наши торговые представители. Там, где никто не продаст, они справляются. Разрабатывают маршруты, нарабатывают территорию. Им интересен сам процесс развития, благодаря чему продукция Бийского рыбозавода известна в Республике Алтай, Новоалтайске, Заринске, Новокузнецке и не только. В Бийске мы широко представлены в торговой сети "Аникс". У бийчан есть уникальная возможность покупать нашу продукцию, как говорится, "с пылу с жару". Всем известно, чем меньше время доставки, тем вкуснее для покупателя. У нас с этой торговой сетью сложился удачный тандем, при котором выигрывает покупатель. Мы сегодня готовы не только покрыть потребность в качественном продукте, но и пригласить в свою рабочую семью сотрудников без опыта, но с желанием трудиться.

Корр.: То есть вы готовы их обучать?

И.Ф.: Не знаю, как на других предприятиях, а у нас есть кому поделиться знаниями и опытом. Заводу более 80-ти лет, и во все времена он славился своими кадрами. Главный технолог – Николай Николаевич Сотник – работает с 1985 года. Он прошел все ступени, был и мастером, и бригадиром. Когда понял, что не хватает знаний, получил высшее образование, при этом уже имея техническое.

Николай Николаевич Сотник

Второй технолог – Андрей Александрович Казаков. Такая же история. Творческая личность, изобретает рецептуру и людьми окружил себя такими же творческими.

Андрей Александрович Казаков

В конце концов, помимо интересной работы, стабильной зарплаты, ты получаешь бонус – становишься частью дружного коллектива. Предприятие ведь готово помогать, решать и личные проблемы: оказываем материальную помощь, помогаем собрать ребенка в школу. Поэтому, чтобы чего-то достичь, надо занимать активную жизненную позицию. Иначе будешь стоять на месте, и кроме "пивного животика" ничего не приобретешь.

Корр.: Иван Иванович, если все резюмировать, какой совет дадите молодежи?

И.Ф.: ДЕЙСТВОВАТЬ! Не сидеть сложа руки. Во всем. В большом и малом. Не оставаться равнодушными к жизни, и при этом всегда помнить о морали, о своих родителях. Тогда жизнь в любом городе будет интересной и комфортной.

Поздравляю всех жителей края с праздником, с Днем весны и труда! Желаю вам добра, радости, пусть работа приносит вам удовлетворение, а родные и близкие будут всегда опорой и поддержкой!

ООО "Бийский рыбозавод"

659316, Россия, Алтайский край,

г. Бийск, пер. Николая Липового, 2

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