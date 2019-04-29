Понедельник, 29 Апрель, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,71
€ 72,09
Обь
194см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

"Действовать! Не сидеть сложа руки": руководитель Бийского рыбозавода о труде

, ИА "Амител"
Реализовать себя человек может абсолютно в любом городе, и Бийск обладает для этого большими возможностями
Иван Иванович Фокин

Иван Иванович Фокин

1 мая во многих странах мира отмечают как День труда. Для одних – это настоящий праздник, связанный с теплыми воспоминаниями, с походами на демонстрацию и субботниками. Для других – просто дополнительные выходные. И все же в эти дни, вспоминая прошлое и размышляя о настоящем, многие задумываются о своих рабочих буднях и перспективе работы в родном городе. Сегодня, заканчивая учебные заведения, молодежь все чаще думает о переезде в более крупные города, считая, что в Бийске на работу трудно устроиться, да и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице кажется маловероятным. С этим мнением готов поспорить генеральный директор Бийского рыбозавода Иван Иванович Фокин. Накануне праздника корреспондент Amic беседовал с руководителем предприятия.

И.Ф.: Я не согласен, что в Бийске не построить карьеру, и что День труда утратил свое предназначение. Во-первых, труд – кто бы что ни говорил, – это праздник. И не зря наши далекие предки мудро подметили, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Мы с рыбой работаем и знаем верность пословицы не понаслышке. (Смеется.) Я – крестьянский сын из большой семьи, и с детства знал, что никто не принесет ничего тебе на стол, если ты не потрудишься. Семья была бедная, надо было помогать. И в огороде работал, и на стороне зарабатывал. Большую часть отдавал матери, себе оставлял только на кино. Да, тяжело было. Но это помогло мне на жизненном пути. Потом, уже после окончания вуза, после работы на Бийском химкомбинате, я всегда знал: если есть желание жить, созидать, идти в ногу с предприятием, с городом, быть неравнодушным, то все у тебя получится! И когда после войны в Афганистане, куда меня командировали в 1984 году, встал выбор: продолжить работу в Москве или вернуться в Бийск, я выбрал Бийск и никогда об этом не жалел.

Сегодня молодежь не знает о деловом потенциале Бийска, а он есть. С другой стороны, далеко не всегда те, кто уехал, нашли возможность проявить себя и устроиться в жизни. Я убежден, что жить достойно, с комфортом можно в любом городе, а в нашем есть свои плюсы. Бийск – красивый город: лес, река – все рядом. В том же Новосибирске, чтобы куда-то доехать в час пик, потеряешь уйму времени. А мы не знаем, что такое настоящие пробки.

Корр.: А как с молодыми кадрами на вашем предприятии?

И.Ф.: Если дерево не пускает побегов, оно умирает. Все мы это знаем, и молодежь всегда востребованна. Но подчеркиваю – та молодежь, которая понимает, что все и сразу не получится. Мне непонятна ситуация, когда приходят устраиваться в отдел кадров и говорят: хочу такую-то зарплату. А ты сначала расскажи, что ты умеешь делать. Часто приходят люди, которые даже не знают, с какого конца за рыбину браться. Некоторые уходят, а те, кто нацелен на результат и хотят стать лучшими в своем деле, остаются. Им – и зарплата, и почет, и уважение.

У нас на предприятии несколько подразделений: производство, склады, отдел продаж, бухгалтерия, отдел кадров. Не всегда на работу приходят устраиваться люди с опытом работы в данной сфере, но если человек готов учиться новому и показывать результат, он движется по карьерной лестнице. Делай свою работу качественно, внедряй какие-то новшества, подходи к делу творчески, и тебя обязательно заметят. Производство нуждается и дорожит такими людьми.

У нас есть обработчик рыбы Андрей Тиунов – настоящий профессионал своего дела. Но прежде чем стать им, прошел все циклы обработки.

Неформально к своей работе подходят наши торговые представители. Там, где никто не продаст, они справляются. Разрабатывают маршруты, нарабатывают территорию. Им интересен сам процесс развития, благодаря чему продукция Бийского рыбозавода известна в Республике Алтай, Новоалтайске, Заринске, Новокузнецке и не только. В Бийске мы широко представлены в торговой сети "Аникс". У бийчан есть уникальная возможность покупать нашу продукцию, как говорится, "с пылу с жару". Всем известно, чем меньше время доставки, тем вкуснее для покупателя. У нас с этой торговой сетью сложился удачный тандем, при котором выигрывает покупатель. Мы сегодня готовы не только покрыть потребность в качественном продукте, но и пригласить в свою рабочую семью сотрудников без опыта, но с желанием трудиться.

Корр.: То есть вы готовы их обучать?

И.Ф.: Не знаю, как на других предприятиях, а у нас есть кому поделиться знаниями и опытом. Заводу более 80-ти лет, и во все времена он славился своими кадрами. Главный технолог – Николай Николаевич Сотник – работает с 1985 года. Он прошел все ступени, был и мастером, и бригадиром. Когда понял, что не хватает знаний, получил высшее образование, при этом уже имея техническое.

Николай Николаевич Сотник

Второй технолог – Андрей Александрович Казаков. Такая же история. Творческая личность, изобретает рецептуру и людьми окружил себя такими же творческими.

Андрей Александрович Казаков

В конце концов, помимо интересной работы, стабильной зарплаты, ты получаешь бонус – становишься частью дружного коллектива. Предприятие ведь готово помогать, решать и личные проблемы: оказываем материальную помощь, помогаем собрать ребенка в школу. Поэтому, чтобы чего-то достичь, надо занимать активную жизненную позицию. Иначе будешь стоять на месте, и кроме "пивного животика" ничего не приобретешь.

Корр.: Иван Иванович, если все резюмировать, какой совет дадите молодежи?

И.Ф.: ДЕЙСТВОВАТЬ! Не сидеть сложа руки. Во всем. В большом и малом. Не оставаться равнодушными к жизни, и при этом всегда помнить о морали, о своих родителях. Тогда жизнь в любом городе будет интересной и комфортной.

Поздравляю всех жителей края с праздником, с Днем весны и труда! Желаю вам добра, радости, пусть работа приносит вам удовлетворение, а родные и близкие будут всегда опорой и поддержкой!

ООО "Бийский рыбозавод"
659316, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, пер. Николая Липового, 2
Телефон: +7(3854) 44-89-32, +7-903-947-41-74, +7-961-976-65-13
Сайт
Адрес электронной почты: mail@ribozavod.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
09:13
Минобороны показало список техники московского парада 9 мая 0
09:01
Яровая назвала Зеленского "мессией, который будет писать заклинания в соцсети" 0
08:55
30 апреля в Барнауле пройдет парад речных судов 0
08:43
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД 0
08:31
"Действовать! Не сидеть сложа руки": руководитель Бийского рыбозавода о труде 0
08:18
Хоккеисты России обидно проиграли в финале ЮЧМ 1
08:06
ПерСОНальный подход к вашей спальне: где найти идеальные товары для сна 0
07:50
Десять самых главных фильмов в карьере Альфреда Хичкока 4
07:34
Голыми руками не возьмешь: как в Барнауле выбирали лучшего электромонтера 0
07:19
Как пройдет "Бессмертный полк" в Барнауле и как к нему присоединиться 10
07:09
Путевка в Горный Алтай на двоих и бесплатно: сказочный розыгрыш на Amic.ru 0
07:03
Стильную квартиру с дорогой отделкой продают в Барнауле за 10,6 млн рублей 0
06:48
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
06:32
Первые мини-юбки: как это было 7
06:17
Тепло под +25, грозы и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 апреля 0
06:01
Курс Томенко: как прошел первый отчет губернатора Алтайского края 2
23:22
Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам 0
22:54
Составлен топ-10 популярных авто бизнес-класса в России 1
21:48
Синоптики прогнозируют дождливый май в Алтайском крае 0
20:58
Успешно протестирована вакцина от вторичного рака 0
19:55
Путин поздравил россиян с праздником Пасхи 2
19:29
Медведев поручил Минстрою повысить спрос на жилье 3
18:58
Француз пересек Атлантический океан в бочке 0
18:28
Американцы назвали способ помирить Россию и США 1
17:57
Пожарная охрана с размахом отметила юбилей в Барнауле 1
17:12
Новосибирец взломал дверь, чтобы украсть часы у соседа 0
16:31
При пожаре в многоэтажке эвакуировали жильцов в Барнауле 1
16:09
Пугачева наградила детей, проигравших в финале "Голоса" 0
15:38
Сибирячка стала чемпионкой мира по тхэквондо 0
15:05
Автовокзал Барнаула открыл продажу билетов на майские праздники 1
14:33
Работник автомастерской угнал машину клиента в Алтайском крае 0
14:15
Барнаульскую пенсионерку задержали за кражу куртки в ТЦ 2
13:47
Тренеру омского "Авангарда" грозит 4 года дисквалификации 1
13:24
Диетолог назвал безопасную порцию кулича 4
12:56
Новосибирец выточил пасхальное яйцо высотой миллиметр 0
12:30
Праздник Пасхи отмечают в парках Барнаула 0
11:51
Новосибирцы подложили в гроб Ленину обнаженную девушку 27
11:20
Черную пантеру подселили к леопарду в Барнаульском зоопарке 0
10:55
В Барнауле пройдет большой Пасхальный концерт 0
10:21
Сбербанк назвал главные тренды в киберпреступности 2
09:56
Эрнст допустил реформу голосования в шоу "Голос. Дети" 0
09:28
Эксперты предрекают второй "Чернобыль" в ближайшие годы 0
08:52
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев 6
08:25
Первые лица Алтайского края посетили ночное пасхальное богослужение 6
08:06
Пасхальные брауни в яичной скорлупе: невероятный видеорецепт Кухни.Amic.ru 0
07:50
Дочь автомеханика и парикмахерши: фото неподражаемой Пенелопы Крус 8
07:34
Сжиженный газ подорожает для жителей Алтайского края 9
07:19
Два двухэтажных дома на одном участке продают в Барнауле за 11 млн рублей 2
07:03
Величайшая из рассказанных историй: лучшие фильмы про Иисуса Христа 11
06:48
Как за 600 миллионов за два года реконструируют улицу Попова в Барнауле 6
06:32
Пасха: история и традиции великого праздника 10
06:17
Потепление начнется в Алтайском крае на Пасху: прогноз погоды на 28 апреля 0
06:01
Светлая Пасха: как барнаульцы встретили главный православный праздник 5
23:57
Названы регионы, лидирующие по продажам новых авто 3
22:53
Медведев поручил установить "семейный график" для детей 3
21:56
Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу "Голос" 1
20:55
Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете 0
19:52
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск стартовали 3
19:27
Путин думает о выдаче российских паспортов всем украинцам 4
18:49
Снегопад в Рубцовске вызвал массовые ДТП и транспортный коллапс 4
18:04
"Бил по рукам": В Барнауле проверят неадекватного водителя маршрутки 11
17:42
Накануне Пасхи барнаульцы идут к храмам, чтобы освятить куличи и яйца 2
17:13
"Посадили девчонку": Путин назвал приговор Бутиной беспределом 22
16:44
Галкин прокомментировал победу дочери Алсу на "Голосе" 2
16:07
Сибирские ученые нашли признаки жизни на Венере 3
15:54
Какая погода будет на Пасху и что это значит по народным приметам 0
15:30
Алтайского подростка чуть не выбросили в окно из-за телефона 2
14:55
Пьяный водитель-рецидивист насмерть сбил алтайскую селянку 3
14:30
Лазарев рассказал, что сделает после победы на Евровидении 0
13:46
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО 3
13:30
В США 120 священников уволили за педофилию 1
12:59
В России ввели ежегодную диспансеризацию 5
12:30
Закон о фейках применили против архангельской активистки 6
11:58
Новосибирские гаишники спасли молодую девушку от суицида 4
11:30
Матвею Чепуштанову выделили квоту на лечение в Израиле 3
10:54
В Барнауле покажут спектакли претендентов на "Золотую маску" 1
10:29
Власти Австралии намерены истребить 2 млн кошек 11
09:52
Штаб Зеленского допустил мир на Донбассе по плану России 3
09:22
МЧС предупреждает о ливне и гололедице в Алтайском крае 0
08:43
После победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" начали проверку 14
08:06
Пряники, кролики и куличи: что можно купить на пасхальной ярмарке в Барнауле 1
07:50
Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР 2
07:34
Продажу вейпов подросткам запретили в Алтайском крае 1
07:19
Алтайская Общественная палата нашла замену выбывшему члену 1
07:03
Огромную усадьбу с лестничным холлом продают в Барнауле за 39 млн рублей 4
06:48
Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день 4
06:32
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:18
О горящих бровях, огурцах и белых рубашках: откровения бармена о своей работе 0
06:01
Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае 0
05:07
Скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет 0
04:44
США выходит из договора о торговле оружием 0
03:57
Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой 0
02:58
Названа дата презентации PlayStation 5 0
01:59
"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе 1
00:56
Названы самые популярные сегменты подержанных авто в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.