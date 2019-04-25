Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля на своем личном поезде. Его встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщает ТАСС.
Встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным пройдет сегодня, 25 апреля. Это станет их первой встречей и первым зарубежным визитом председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост. Лидеры обсудят проблемы денуклеаризации и регионального сотрудничества, а также развитие двусторонних отношений.
2019.04.24 블라디보스톡, 북한 김정은 국무위원장. 24.04.2019 Ким Чен Ын во Владивостоке. 솔직히 괴물을 보러간다는 심정으로 블라디보스톡 역에 갔는데, 막상 보니 너무나 평범한 그냥 한 인간이였다. 이런 사람이 핵무기로 세상을 쥐락펴락 하고 있다니 너무 신기했다. 북폭으로, 힘으로 김정은을 죽여서 북핵문제를 해결하기보단, 그도 똑같은 인간이니만큼 평화적으로 대화로 핵문제를 분명 해결할 수 있을거라는 확신이 섰다. 그리고 우리가 그렇게 욕하는 그도 어쩌면 자기 부인 리설주 앞에서는 애교많고 귀여운 한마리 강아지일지도 모르겠다는 생각도 들었다. 그도 한 사람의 남편이니까 Пошёл на вокзал чтобы видеть чудовище. Но увидев его, я очень удивился тому, что он тоже обычный человек. Он не чудовище, которое мы должны убить. Я считаю, что мы сможем решить ядерную проблему с помощью беседы, не с помощью силы. Ещё я думал, может быть, он тоже проявляет своё кокество, когда он со своей женой. . . #김정은 #북러회담 #북한 #블라디보스톡 #владивосток #кимченын #севернаякорея
Полчища иностранных репортёров, почетный караул, отвратительная погода и большое количество азиатских туристов. Примерно так мне запомнится приезд северокорейского диктатора во Владивосток, посетить который он решил на своем бронепоезде. За час до прибытия всех любопытных оттеснили с привокзальной площади за памятник Ленину, оставив разрешение находится на самой площади только небольшому числу репортёров. По прибытии во Владивосток Ким Чен Ын послушал гимны, которые сыграл ему оркестр Почетного караула, после чего покинул площадь на собственном лимузине.
Комментарии
Друзья России: Ядерный Пухлик, Наркоторговец и Офтальмолог...мдяя))
В КНДР вовсю царит культ личности.Азиа-с.
Компания корешей в последнее время поредела, но можно было бы ещё и Асада с Мадуро позвать. Слёт так сказать упырей.
Абориген, а вы то сами кто по сути? Черти.