Полиция проводит проверку по факту хищения денег у жителя Заринска, который перевел 900 тысяч рублей за автомобиль Toyota Camry.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на одном из известных сайтов мужчина нашел объявление о продаже в Санкт-Петербурге легкового автомобиля Toyota Camry 2017 года выпуска за 1,2 миллиона рублей.
"По телефону мужчина договорился о покупке. Чтобы пригнать машину, он нанял своего знакомого, который из Алтайского края прилетел в Санкт-Петербург, где встретился с продавцом, осмотрел транспортное средство и согласился купить машину. Продавец потребовал сначала перевести денежные средства, а уже потом оформить все необходимые документы. Житель Заринска перевел на указанный неизвестными счет 900 тысяч рублей. После этого продавец сообщил, что деньги на счет не поступили, сел в автомобиль и уехал", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент ведется разбирательство, личности злоумышленников устанавливаются.
Комментарии
Надо было ещё кредит в банке взять.
правильно депутаты предлагают запретить продавать машины частным лицам без участия посреднических организаций (автосалонов)
при перечислении денег и отправитель может оказаться мошенником. а деньги потом со счета на счет будут идти, например сутки, и что, будут сидеть ждать, пока переведут деньги?
или на осмотр машины ехать сразу с кучей денег?
или в чужом городе деньги оставить в гостинице?
наверное и снять с карты 900 тыс, приехав в Питер, тоже не быстро
Все дело в том,что оба фигуранта оказались в мошеннической схеме,и продавец на самом деле деньги не получил за машину,и продавал он ее по любому дороже.