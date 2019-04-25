Клиника АМЦ (Алтайский медицинский центр) – медучреждение, готовое помочь в этом.

Коллектив состоит из врачей, сплоченных одним желанием, – помочь людям укрепить и восстановить здоровье, сделать своих пациентов физически, социально и душевно счастливыми.

Основой профессионализма сотрудников являются добросовестность, открытость в общении, а также постоянное повышение мастерства. Только грамотный специалист, идущий в ногу со временем и не боящийся внедрять новые разработки на благо клиентов, может соответствовать требованиям АМЦ.

Соблюдение профессиональной медицинской этики – это главный приоритет клиники. Конфиденциальные личные данные пациентов не могут распространиться даже среди коллег.

То, что повышение квалификационно-практических знаний, умений и опыта необходимо для сведения к нулю ситуаций, влияющих на здоровье окружающих, понятно каждому представителю медперсонала и указывает на правильное понимание должностных обязанностей.

Клиника полностью оснащена новым оборудованием. В ее состав входят амбулаторно-поликлиническое и диагностическое отделения. Все проводимые работы лицензированы. Коллектив состоит из врачей, имеющих большой опыт практической и преподавательской деятельности, высокий квалификационный уровень и научные степени.

Преимущество обращения – сервис высочайшего уровня

Центр предоставляет полный спектр медицинских услуг, соответствующих отечественным и зарубежным стандартам. В состав учреждения входят отделения, специализирующиеся на гинекологии, хирургии, урологии, оториноларингологии и других направлениях.

Пациенты при обращении могут на месте пройти полную диагностику УЗИ, выполнить цифровую кольпо- и цистоскопию, получить другие виды обследований.

Предлагаются не только современные методы обследования и диагностики передовым высокотехнологичным оборудованием последнего поколения, но также лечение с реабилитацией при самых тяжелых заболеваниях. При этом возраст пациентов значения не имеет.

Сотрудничество с зарубежными медцентрами, обмен опытом и обучение, квалификационные программы позволяют добиваться максимально высоких результатов при профилактике и лечении хронических заболеваний, в том числе мочеполовой сферы мужчин.

Ежедневно идет напряженная работа по улучшению качества обслуживания пациентов и расширению возможностей центра. Уже сейчас в клинику можно обратиться для выполнения эндоскопической операции. Учреждение готово предоставить услуги по терапии патологий, связанных с сосудистой системой, помочь в лечении доброкачественных новообразований.

Специалисты клиники окажут помощь всем, кому необходима коррекция внешности путем эстетической или реконструктивной пластической операции.

Лицензия ЛО-22-01-004386 от 02.12.2016 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.