Житель Смоленского района Алтайского края приговорен к сроку в колонии строгого режима за надругательство над детьми.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 53-летнему мужчине инкриминировали насильственные действия сексуального характера и совершение развратных действий без применения насилия.

Установлено, что в начале июля прошлого года осужденный, находясь в зоне отдыха, расположенной в районе одного из водоемов, предложил покатать на своем гидроцикле незнакомую 10-летнюю девочку.

"Во время движения транспортного средства по воде мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После того, как родителям несовершеннолетней стало известно о противоправных действиях, они обратились с заявлением в правоохранительные органы", – отмечают в СКР.

В рамках расследования была установлена причастность злоумышленника к совершению еще нескольких эпизодов развратных действий и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в возрасте от 10-ти до 15-ти лет.

Оказалось, что жертвами действий злоумышленника летом 2017 и 2018 годов стали еще пять девочек, которых он катал на гидроцикле. Своей вины мужчина не признал.

Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на один год два месяца.