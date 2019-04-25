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"Мой бизнес": акулы бизнеса поделятся опытом с молодыми предпринимателями

, ИА "Амител"
Теме молодежного предпринимательства на форуме "Алтай. Территория развития" будет уделено огромное внимание

"Мой бизнес" — направление для молодых людей, желающих начать своё дело или уже имеющих собственный бизнес — является одним из самых востребованных на молодежном форуме "#Алтай. Территория развития".

"В Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках реализации региональной составляющей мероприятий федерального проекта, Правительством Алтайского края предусмотрен комплекс образовательных программ для потенциальных и действующих предпринимателей. Развитию такой категории, как молодежное предпринимательство, мы тоже отдаём высокие приоритеты", – отмечает Антон Слободчиков, руководитель направления "Мой бизнес", директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (г. Барнаул).
Направление "Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес" представлено двумя площадками. Антон Слободчиков конкретизирует:

– "Мой бизнес: СТАРТ" – будет интересна молодым людям, заинтересованным в осуществлении предпринимательской деятельности. Потенциальные предприниматели узнают "основы основ", где можно найти бизнес-идею, формулу построения успешной компании, как открыть свой бизнес с помощью франчайзинга, как построить команду; научатся инструментам запуска интернет-продаж за 5000 рублей и многому другому. Образовательная программа данного направления также поможет ребятам правильно упаковать, структурировать их бизнес-идеи, справиться со страхами открытия собственного дела, дать мотивацию.

Основная задача, которую ставят перед собой руководитель направления и эксперты заключается в том, чтобы молодые люди, которые будут учиться по направлению "Мой бизнес: СТАРТ", в результате официально стали предпринимателями.

– "Мой бизнес: РОСТ" – для начинающих и действующих руководителей компаний, которые ведут бизнес более 3-х лет. Опытных предпринимателей будут обучать анализировать рыночные возможности, выбирать направления диверсификации бизнеса, выстраивать цепочку продвижения бизнеса от начала до успеха, масштабировать бизнес при помощи разработки франчайзинговой модели. Они получат новые инсайты, инструменты по развитию бизнеса, научатся, как стать лидером рынка через построение сильной команды и создание правильных отношений в коллективе. Участникам площадки также будет предложено 20 практических способов увеличения продаж и прибыли компании.

Информация, полученная в рамках обучения на площадке "Мой бизнес: РОСТ", положительно повлияет на развитие бизнеса участников, расширит границы их деятельности, поможет созданию новых рабочих мест и увеличению оборота компаний.

Экспертами направления "Мой бизнес", в большей степени, будут федеральные спикеры, это действующие предприниматели, чей бизнес активно развивается на межрегиональном и международном рынках. Среди них, например, Владимир Волошин - управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN, Вице-Президент по маркетингу ВФСО "Трудовые Резервы". В международном маркетинге в глобальных компаниях на рынках Прибалтики, Скандинавии, Великобритании и России работает более 20 лет.

В направлении по развитию предпринимательства также будут работать пять федеральных экспертов проекта "Деловая среда": Александр Яковлев (г. Москва), руководитель коммерческих проектов компании АО "Деловая среда"; Кирилл Шишлов (г. Москва), основатель компании "#TakeOutMarketing"; Алексей Четвергоф (г. Москва), сооснователь сети чайных "Пуэр Бар" и "Чайнабар", бизнес-тренер МОТ; Евгения Дмитриева (г. Москва), управляющий бизнесом Kemppi в России; Анна Бочарова (г. Москва), эксперт по диверсификации бизнеса, предприниматель; Станислав Озимов (г. Санкт-Петербург), бизнесмен, основатель школы футбола для детей "Футболика", входит в топ-10 премии "Молодые миллионеры–2017".

"Деловая среда" – это совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО "Сбербанк" для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов, проект направлен на помощь бизнесу на любом этапе. Эксперты "Деловой среды" – это люди, о которых пишет журнал "Forbes", они представляют Россию на таких международных площадках, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС и других. Эксперты будут учить тому, что делают сами на практике, просто и понятно доносить информацию на языке предпринимателя.

Также экспертами на площадках выступят сотрудники Алтайского фонда МСП. Они будут сопровождать каждого участника площадки и разработают индивидуальную карту поддержки каждого проекта.

"Главная особенность нашей площадки заключается в том, что мы и после завершения работы Форума, будем сопровождать дальнейшую предпринимательскую деятельность участников. Ребят, которые будут участвовать на нашей площадке из других субъектов России, мы передадим на сопровождение коллегам в фонды поддержки предпринимателей соответствующих регионов", – подчеркивает руководитель направления Антон Слободчиков.

Также впервые на Форуме в рамках направления Развитие молодежного предпринимательства "#Мой_бизнес" будет показан единственный в России и Европе тренинг-спектакль "Бизнес, я и жизнь моя". Это настоящий спектакль с увлекательным сюжетом, в который вплетен мощный и уникальный учебный материал по развитию предпринимательского мышления. Участники будут смотреть историю про себя, проживать её, участвовать в ней.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 83 22
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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