Барнаульский водоканал досрочно завершил ремонт коллектора на Змеиногорском тракте, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
Специалисты провели перекладку участка коллектора протяженностью более 90 метров. Стоимость проекта составила около четырех миллионов рублей.
Работы были выполнены с опережением графика и являются продолжением модернизации канализационной сети, которая была начата в предыдущие годы. Сейчас на участке завершается восстановление дорожного покрытия.
"Планировалось, что работы будут завершены 30 апреля, но, учитывая большой автомобильный трафик по Змеиногорскому тракту, мы приняли решение выполнить их в максимально короткие сроки", – отметил главный инженер барнаульского водоканала Андрей Полюго.
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