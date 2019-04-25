Facebook грозит штраф 5 млрд долларов

Соцсеть Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщил Американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC.
По данным источника, речь идет о штрафе за утечку личных данных пользователей. В Федеральной торговой комиссии (контролирующий орган США) пока не назвали сроков окончательного решения вопроса. Ранее сообщалось, что ответственность за утечку данных понесет лично основатель соцсети Марк Цукерберг.
Напомним, в марте 2018 года крупнейшие СМИ Британии и Америки опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, которая собрала в Facebook данные о 50 млн американцев и использовала их для настройки таргетированной рекламы (настроенной под интересы и другие характеристики пользователей, – прим. ред.). По данным издания, в Facebook знали об утечке данных, но не предпринимали никаких мер. После обнародования этих сведений акции Facebook упали на 24%, за два часа компания потеряла около 130 млрд долларов рыночной стоимости.
Комментарии