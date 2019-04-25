Мероприятие состоится в военном учебном центре Алтайского государственного технического университета 29 апреля в 15:00 (пер. Некрасова, 64).
Уже зарегистрировано четыре команды – команда управления информационно-телекоммуникационной поддержки, факультета специальных технологий, института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий АлтГТУ. Заявки принимаются до 26 апреля включительно.
По условиям, участникам необходимо будет пройти ряд испытаний: выполнить стрельбу из пистолета на электронном тренажере, осуществить неполную сборку и разборку автомата Калашникова и выполнить нормативы "Надевание общевойского защитного комплекта и противогаза".
Проведение чемпионата и судейство осуществляет военный учебный центр АлтГТУ. Соревнования посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводятся для популяризации военно-патриотической деятельности, сплочения коллективов структурных подразделений вуза.
Награждение победителей состоится 7 мая на торжественном мероприятии в АлтГТУ по случаю Дня Победы.
Положение чемпионата размещено на сайте АлтГТУ.
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