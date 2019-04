Дженнифер Гарнер @jennifer.garner

47-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой привлекательной женщиной по версии журнала People.

В официальном аккаунте Instagram издание отмечает, что Дженнифер Гарнер не только великолепная актриса, но и активистка, и мама троих детей. Кроме этого актриса владеет компанией по производству органических продуктов Once Upon a Farm и принимает участие в движении помощи детям Save the Children.

Наибольшую известность Гарнер принесла роль агента ЦРУ в телесериале "Шпионка" (2001-2006), за которую она получила премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США, а также четыре номинации на прайм-тайм премию "Эмми". Также известна по ролям в фильмах "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", ролью Электры в фильмах "Сорвиголова" и "Электра", "Джуно", "Изобретение лжи", "День святого Валентина", "Далласский клуб покупателей".

В 2005 году она вышла замуж за Бена Аффлека, а в 2017 году они подали на развод.