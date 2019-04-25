Фото: "Мария-Ра"

В Барнауле заработал второй магазин нового формата торговой сети "Мария-Ра". После успешного запуска в ТЦ "Первомайский", двери для посетителей открыл обновленный магазин на Демидовской площади. Хотя официальное открытие состоится только 27 апреля, уже сегодня покупатели могут прийти, чтобы оценить дизайн и интерьер нового магазина, широкий ассортимент продукции и специальное кафе.

Исполнительный директор сети магазинов "Мария-Ра" Кшиштоф Конрады подчеркнул: "У нас много разных новинок. Например, фермерские молочные продукты".

"Мария-Ра" анонсировала реконструкцию нескольких торговых залов еще в 2018 году. Так, в магазине на Демидовской площади было решено объединить классический торговый зал и полноценную зону кафе. Добавлена подсветка торговых зон, а сотрудники переодеты в новую форму. В сети "Мария-Ра" отошли уже от привычного зелено-желтого формата и разнообразили палитру, добавив на жилеты немного оранжевого и серого цветов. Во всех магазинах сделали открытыми все окна, за счет этого в торговом зале стало намного светлее и просторнее. Что касается вывески, то помимо нового шрифта и цветов, на ней расположено абсолютно новое солнце.

В магазине также работает кафе для удобства покупателей. Интерьер зоны, где можно посидеть, выпить кофе с выпечкой, представлен в историческом стиле. Так, во время реконструкции рабочие сняли штукатуру, обнажив историческую кирпичную кладку. Дело в том, что, будучи в 1850-х годах в ссылке на Алтае, знаменитый писатель Федор Михайлович Достоевский очень любил бывать в этом месте, напоминавшем ему родную северную столицу. С тех пор Демидовскую площадь в народе называют "уголком Петербурга". Поэтому дизайнеры решили сохранить историю здания, подчеркнув его специальными фотографиями Барнаула разных лет.

В самом кафе можно купить ароматный кофе "РА-МА", приготовленный на профессиональной кофе-машине, не уступающей по качеству оборудованию кофеен, но по более привлекательной цене. Многие барнаульцы уже попробовали вкусный фреш, приготовленный из апельсинов, яблок, груш, моркови, который стоит всего 39 рублей. Из еды также в магазине можно приобрести горячий хот-дог по приемлемой цене, свежий сэндвич, салат "от шефа", а также вкусный капкейк. В самом кафе посетители могут подзарядить свои мобильные телефоны и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Изменился и ассортимент магазина – появился более широкий выбор выпечки и готовых блюд, на витринах добавились экзотические фрукты и овощи, расширился ассортимент сыров и охлажденного мяса, появилась молочная экопродукция фермерских хозяйств. Всего более 350 продуктов, которые невозможно найти в других магазинах торговой сети "Мария-Ра". Обновилось торговое оборудование, появились вертикальные холодильники. В отделе "Еда с собой" у покупателей теперь есть возможность приобрести готовые блюда и унести их в специальной упаковке.

В ближайшее время в Барнауле и Алтайском крае планируется открыть еще несколько магазинов нового формата, в которые уже объявлен набор персонала. Праздник, посвященный торжественному открытию магазина "Мария-Ра", запланирован на 27 апреля. В этот день у покупателей будет возможность продегустировать кофе и ознакомиться с новыми акциями сети.

А еще в честь праздника Светлой Пасхи компания "Мария-Ра" подготовила для всех покупателей сюрприз – турнир "Крепкий биток". 28 апреля 2019 года каждый покупатель может прийти в магазин со своей крашенкой с 11:00 до 13:00 и поучаствовать в старинной русской забаве – боях пасхальными яйцами. Всех участников ждут подарки. Подробности можно узнать в самом магазине.