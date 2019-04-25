Обвинение в убийстве женщины предъявлено 30-летнему жителю Заринска – о преступлении правоохранителям рассказала его сожительница.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в конце марта в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что ее сожитель в феврале этого года совершил убийство и закопал тело жертвы в подвале арендованного дома.
На место выехала следственно-оперативная группа, данный факт подтвердился.
По предварительным данным, сожители познакомились с потерпевшей на остановке и пригласили ее к себе домой выпить спиртного. В ходе застолья между мужчиной и его новой знакомой произошел конфликт.
"Обвиняемый нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. С целью сокрытия следов преступления он прикопал тело жертвы землей, после чего сожители съехали из арендованного дома", – добавляют в СКР.
Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
Походу этих двоих пассажиров, за бесполезностью, нужно в то же дворе прикопать