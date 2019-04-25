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Хамон и пармезан могут запретить ввозить в Россию

, ИА "Амител"
Сейчас эти продукты можно привозить для личного использования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ввоз мясных и молочных продуктов в Россию хотят запретить частным лицам, так как с деликатесами в страну могут попасть опасные вирусы. Национальная мясная ассоциация, объединяющая ведущих производителей мяса, направила соответствующее обращение вице-премьеру Алексею Гордееву. Сейчас этим вопросом занимается Минсельхоз России.

Как сообщают "Ведомости", доводы производителей мясной продукции в пользу этого решения сводятся к тому, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов, в том числе африканской чумы свиней. В 2018 году в Европе насчитывалось пять тысяч очагов АЧС, большинство из них в Латвии и Румынии. В 2019 году вирус захватывает территории Китая.

АЧС не представляет опасности для человека, но в случае заражения свиней приходится уничтожать все поголовье. Владельцы несут большие убытки.

Напомним, молочная и мясная продукция производства ЕС, Австралии, Канады и США не ввозится на территорию России из-за санкций с 2014 года. Однако до сих пор граждане России могут привезти для личного пользования до пяти килограммов запрещенных продуктов.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

25.04.2019 13:38
- гость -

Год пятый год зверства импортозамещателей
Когда у них харя треснет?

1  0
25.04.2019 13:48
гость

Тяжело нам будет бех Хамона

0  1
25.04.2019 13:49
гость

И без Пармезана тяжело будет

0  1
25.04.2019 13:55
- гость -

Правильно! Зачем вате пармезан, когда в родной "Пятерочке" есть сыр по акции!

0  0
25.04.2019 13:58
- гость -


- гость -

Правильно! Зачем вате пармезан, когда в родной "Пятерочке" есть сыр по акции!
-------------
не сыр, а сырный продукт.

0  0
25.04.2019 14:03
Дядька

Кинь сырую ляжку в тенёк, что бы мухи не ели, вот и будет тебе домашний хамон.

0  0
25.04.2019 14:07
гость

Хамон нам жизненно необходим. Невозможно жить в Барнауле без хамона

0  0
25.04.2019 14:21
-гость-

с хамона только все начинается, дальше больше, пенсионный возраст тоже обещали не повышать, но...

0  0
25.04.2019 14:28
гость

Хамон бьет по продавцам Хамона, а пенсионный возраст бьет по нам. Сильно разные вопросы. Можно быть счастливым и богатым, при этом считать Хамон нахрен ненужным продуктом

0  0
25.04.2019 14:34
гость

Хамон бьет по толерастным либерастам

0  0
25.04.2019 14:35
- гость -

"АЧС не представляет опасности для человека, но в случае заражения свиней приходится уничтожать все поголовье".

Это верно, свиньям деликатесы не нужны...

0  0
25.04.2019 14:38
- гость -

Мы можем и без пармезана, и без пенсий, и без интернета, и без газа. Пусть с энтими буржуйскими штучками империалисты мучаются. А нам достаточно бензина на заправке по мировым ценам и повышения фискальной нагрузки для населения.

0  0
25.04.2019 14:42
гость

Пенсии важны, но куда важнее Хамон

0  0
25.04.2019 14:45
гость

На Западе живут зараженные свиньи?

0  0
25.04.2019 14:45
- гость -

25.04.2019 14:38
- гость -
Если Вам так плохо в родной стране, убейтесь об стену, нечего на остальных вонять. Или смотайтесь в бывшую братскую страну, там прошла революция и страна теперь гидная.

0  0
25.04.2019 14:45
гость

Хамон и пармезан станет последней каплей

0  0
25.04.2019 14:48
гость

Можно уже поискать видео демонстраций с плакатами "Даешь Хамон"

0  0
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