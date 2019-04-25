Хамон и пармезан могут запретить ввозить в Россию

Ввоз мясных и молочных продуктов в Россию хотят запретить частным лицам, так как с деликатесами в страну могут попасть опасные вирусы. Национальная мясная ассоциация, объединяющая ведущих производителей мяса, направила соответствующее обращение вице-премьеру Алексею Гордееву. Сейчас этим вопросом занимается Минсельхоз России.
Как сообщают "Ведомости", доводы производителей мясной продукции в пользу этого решения сводятся к тому, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов, в том числе африканской чумы свиней. В 2018 году в Европе насчитывалось пять тысяч очагов АЧС, большинство из них в Латвии и Румынии. В 2019 году вирус захватывает территории Китая.
АЧС не представляет опасности для человека, но в случае заражения свиней приходится уничтожать все поголовье. Владельцы несут большие убытки.
Напомним, молочная и мясная продукция производства ЕС, Австралии, Канады и США не ввозится на территорию России из-за санкций с 2014 года. Однако до сих пор граждане России могут привезти для личного пользования до пяти килограммов запрещенных продуктов.
Комментарии
Год пятый год зверства импортозамещателей
Когда у них харя треснет?
Тяжело нам будет бех Хамона
И без Пармезана тяжело будет
Правильно! Зачем вате пармезан, когда в родной "Пятерочке" есть сыр по акции!
- гость -
Правильно! Зачем вате пармезан, когда в родной "Пятерочке" есть сыр по акции!
-------------
не сыр, а сырный продукт.
Кинь сырую ляжку в тенёк, что бы мухи не ели, вот и будет тебе домашний хамон.
Хамон нам жизненно необходим. Невозможно жить в Барнауле без хамона
с хамона только все начинается, дальше больше, пенсионный возраст тоже обещали не повышать, но...
Хамон бьет по продавцам Хамона, а пенсионный возраст бьет по нам. Сильно разные вопросы. Можно быть счастливым и богатым, при этом считать Хамон нахрен ненужным продуктом
Хамон бьет по толерастным либерастам
"АЧС не представляет опасности для человека, но в случае заражения свиней приходится уничтожать все поголовье".
Это верно, свиньям деликатесы не нужны...
Мы можем и без пармезана, и без пенсий, и без интернета, и без газа. Пусть с энтими буржуйскими штучками империалисты мучаются. А нам достаточно бензина на заправке по мировым ценам и повышения фискальной нагрузки для населения.
Пенсии важны, но куда важнее Хамон
На Западе живут зараженные свиньи?
25.04.2019 14:38
- гость -
Если Вам так плохо в родной стране, убейтесь об стену, нечего на остальных вонять. Или смотайтесь в бывшую братскую страну, там прошла революция и страна теперь гидная.
Хамон и пармезан станет последней каплей
Можно уже поискать видео демонстраций с плакатами "Даешь Хамон"