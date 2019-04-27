Депутаты парламента Алтайского края окончательно запретили продажу вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним несовершеннолетним в регионе. Такое решение было принято на сессии в пятницу, 26 апреля, передает корреспондент портала Amic.ru.

В Алтайском крае введен запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина людям моложе 18 лет. Продавец, торгующий электронными сигаретами, вейпами, жидкостями к ним вправе потребовать паспорт, чтобы убедиться, что покупателю уже исполнилось 18 лет. В противном случае продавец обязан отказать в продаже такого товара.

"Электронные сигареты представляют опасность не меньше, чем табак. Их использование приводит к образованию очень мелких частиц, которые проникают глубоко в легкие. В жидкостях для вейпов, помимо никотина, присутствуют и другие токсические соединения – формальдегиды, тяжелые металлы. Они же в большом количестве оказываются и в выдыхаемом "вторичном аэрозоле", – в очередной раз напомнил глава комитета АКЗС по здравоохранению, известный алтайский онколог Александр Лазарев.

В первом чтении закон был принят еще в ноябре 2018 года. Ко второму чтению из него исключили статью о том, что вейпы и электронные сигареты запрещено продавать на территориях и в помещениях детских, образовательных и медицинских организаций, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. А все потому, что федеральный закон пока не приравнял вейпы к обычным сигаретам.

Также депутаты сейчас обсуждают и штрафы для нарушителей закона. Предлагается установить их в размере от 500 до 1500 рублей – для граждан, от 5000 до 10000 рублей – для должностных лиц; от 10000 до 20000 рублей – для юридических лиц.

Но введены эти штрафы будут только в конце мая.

"Безусловно, электронные сигареты сегодня находятся на пике популярности среди населения в целом, и что нас беспокоит особо, – среди молодежи. Данный вид сигарет является альтернативой обычным табачным изделиям и, по мнению многих курильщиков, представляет слабую угрозу для здоровья, что вызывает беспокойство", – ранее заявляла заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

По словам депутата Госдумы Николая Герасименко, в Думе сейчас на рассмотрении сразу шесть законопроектов по ограничению употребления электронных сигарет, вейпов, айкосов и кальянов.