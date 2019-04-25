Кагор популярных марок проверил Росконтроль накануне Пасхи

Экспертный центр Союза потребителей накануне Пасхи проверил популярные марки Кагора и выяснил, какие образцы соответствуют требованиям безопасности. В независимой экспертизе участвовали испанский "Altra Terra", греческий "Кагор со святой горы Афон" и российский Кагор под марками "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", завода "Надежда". Специалисты выясняли, соответствует ли их состав заявленным на этикетке данным, есть ли в вине консерванты и насколько приятный вкус у этого вина. Кагор оценивали по 20 параметрам.

Все проверенные образцы отвечают требованиям безопасности: кадмий, ртуть и мышьяк в вине не обнаружены, свинец есть во всех образцах, но в допустимых количествах.

Самым слабым вином оказался Кагор "Altra Terra" (15%), крепость остальных вин примерно одинаковая — чуть больше 16%. В некоторые образцы добавлен спирт невиноградного происхождения. Это не запрещено, но обязательно должно быть указано на этикетке. В кагоре винзавода "Надежда" нашли следы этилового спирта, не заявленного на этикетке. Производители кагор "Солнечная долина" и "Массандра" честно предупредили покупателей о том, что в составе есть этиловый спирт. Только виноградный спирт содержится в испанском и греческом кагоре. По словам экспертов, добавление этилового спирта негативно сказывается на вкусе и аромате вина.

Все исследованные образцы содержали диоксид серы — консервант, который применяется в виноделии. Он может вызывать аллергию, поэтому производители должны указывать на этикетке этот ингредиент. Больше всего диоксида серы нашли в "Кагоре со святой горы Афон", меньше всего — в Altra Terra.

Эксперты отметили, что традиционно кагор принято делать из винограда сорта Каберне-совиньон. Этому критерию соответствует только вино "Кагор со Святой горы Афон". В кагоре винзавода "Надежда" сорт винограда совсем не указан, написано лишь, что вино произведено из виноматериала ликерного.

Кстати, специалисты отмечают, что Кагор не имеет ничего общего с французским каором (Кагоh) — единственным вином, которое применяется в таинстве Святого Причастия.