Заведующую частным детским садом Happy baby в Барнауле, где, по версии родителей, истязали детей, освободили из-под домашнего ареста. Это решение Октябрьского суда Барнаула. Согласно информации, размещенной на сайте Октябрьского суда, заседание по продлению меры пресечения состоялось 16 апреля. Во время заседания представитель прокуратуры не поддержал обвинения в адрес заведующей, назвав их "надуманными", а суд отказался продлевать домашний арест. Об этом ИА "Амител" сообщила жительница Барнаула Юлия, чей ребенок признан пострадавшим в этом детском саду.

По словам женщины, семьи пострадавших детей возмущены таким решением суда и намерены его обжаловать. Апелляционное заседание назначено на 30 апреля 2019 года. Она сообщила, что следствие по делу завершено, и сторонам дали ознакомиться с обвинительным заключением.

"В основу обвинения легли более 350 фактов истязания малышей от 1,5 до 6 лет. Эти факты объединены в 176 эпизодов. На каждый факт и эпизод имеется видеодоказательство", – рассказала Юлия.

Всего пострадавшими в этом детском саду признано 15 детей.

Согласно представленным документам, заведующей детским садом и четырем воспитателям предъявлено обвинение по ст. 238 УК и по ст. 117 УК.

После ознакомления с материалами дела обвиняемых оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"Мы все находимся просто в шоке от такого решения и позиции прокурора. 176 эпизодов истязаний детей подтверждены видеозаписью, но прокуратура сочла их надуманными. Мы будем добиваться пересмотра этого решения. Это наши дети, многие из которых получили очень серьезные психологические травмы, с ними занимаются врачи", – говорит Юлия.

Напомним, скандал в элитном детском саду Happy baby в Барнауле разразился летом 2018 года. Тогда Юлия, мама одного из воспитанников, обеспокоенная резким снижением аппетита ребенка, завезла ему творожок в середине дня и стала свидетелем жесткого обращения с ее сыном. Затребованные ею кадры видеозаписи подтвердили, что с мальчиком обращались ненадлежащим образом. Также женщина увидела кадры жесткого обращения с другими детьми. Родители стали расспрашивать своих детей и многие признались, что воспитатели их "наказывают". Когда Юлия пригрозила заявлением в полицию, видео непонятным образом исчезло. Однако его удалось восстановить, все рассказанное женщиной подтвердилось. В результате следователи возбудили уголовное дело.

"Я порой с ужасом думаю, что могло бы произойти дальше, если бы я в тот день не заехала в садик и не увидела этой картины", – говорит Юлия.