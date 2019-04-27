Только один новый член появится в Общественной палате Алтайского края, хотя искали двух. Кандидатуры выбрали депутаты краевого Законодательного собрания за сессии в пятницу, 26 апреля.

На два места было предложено три кандидата: Оксана Дворникова от союза молодых юристов, Дмитрий Дворядкин от союза риэлторов и Маргарита Карпова от Белорусского землячества. В итоге путем рейтингового голосования был избран только один человек – Карпова.

Два места стали вакантными после выхода из ОП доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Екатерины Казьминой и назначенного на пост главы управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой.

Второй человек на пустующее место будет избран только по дополнительному конкурсу.

Всего в палате 45 членов, треть из них избрана по представлению губернатора, треть – от АКЗС, треть – от местных общественных объединений. Срок полномочий действующего созыва – до лета 2020 года.

Добавим, что каких-то значимых инициатив региональная Общественная палата не высказывала уже несколько лет.