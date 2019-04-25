Пенсионерка из Рубцовска отдала мошенникам почти миллион рублей

Пенсионерка из Рубцовска перевела мошенникам более 900 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию в размере 20 миллионов рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в прошлом году женщина приобретала биологически активные добавки для поддержания здоровья. В начале марта этого года 70-летней горожанке на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился юристом одного из учреждений здравоохранения, и сообщил, что добавки, которые она приобретала, признаны неэффективными и сняты с производства.
По его словам, всем, кто покупал эти БАДы, положена денежная компенсация в размере 20 миллионов рублей. Но, как отметил звонивший, чтобы получить деньги, необходимо оплатить юридические услуги и судебные издержки.
"Незнакомец стал убеждать, что рубцовчанка ничего не потеряет, а наоборот, вернет потраченные на некачественные препараты деньги и получит материальную компенсацию. Незнакомцу все же удалось ввести в заблуждение женщину, и она согласилась оплатить расходы. Чтобы собрать необходимую сумму, она даже взяла в банке кредит и перевела неизвестным лицам более 900 тысяч рублей", – добавляют в полиции.
Комментарии
вот изза таких зажиточных пенсов все думают что пенсионеры в россии жируют
и сообщил, что добавки, которые она приобретала, признаны неэффективными и сняты с производства
Он ее убедил, что добавки признаны неэффективными. Перед этим продавцы добавок убедили ее. что они эффективные. Убеждаемая бабушка, имеющая доступ к большим деньгам
Вот что БАДы животврящие делают! Есть ещё и небедные пенсинеры в русских селениях...
Дебилы неизлечимы
пусть не жадничают такие пенсионерки.видимо совсем думать и оценивать ситуацию так и не научились за всю жизнь.
Похоже, звонят именно тем, кто купил эти БАДы, то есть легковерен
А старикам кредит в 900 тыс банки без проблем выдают???
Походу работает пенсионная реформа..)))
Блин, все такие умные, пока молодые... Эти жулики так в уши дуют, а особенно старые люди их излюбленные жертвы. Нас самих также лет ч/з 20-30 будут дурить, только другими способами, но смысл всегда один и тот же будет. И блин на том же Амике через эн-ное количество лет будут молодые потешаться.
Гм, Амик, протянешь еще 30 лет? Проверить надо гипотезу...
Значит деньги на халяву достались, если так легко с ними рассталась. Не жалко вообще...