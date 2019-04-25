Двое заключенных скончались от передозировки наркотиков в камере следственного изолятора №1 г. Москвы, известного как "Матросская тишина". Об этом со ссылкой на замдиректора ФСИН России Валерия Максименко сообщает "Интерфакс".
ЧП произошло в ночь с 23 на 24 апреля. Четверо заключенных отравились неизвестным психотропным веществом, двое из них скончались. Валерий Максименко сообщил, что наркотиком, вероятно, была пропитана ткань переданной с воли продуктовой посылки. Вещество употребляли внутривенно, с помощью укола. Откуда в камере оказались шприцы, собеседник не сказал.
Ранее источники "Интерфакса" говорили о том, что один из погибших мужчин проходил по делу о краже, остальные – по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.
По сообщениям СМИ назначена доследственная проверка.
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