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Олег Хорохордин объявил о создании кадрового резерва главы Горного Алтая

, ИА "Амител"
Формировать его будут по открытым и понятным правилам
Критерии для 'резервистов' находятся в разработке / Фото: altai-republic.ru

Критерии для "резервистов" находятся в разработке / Фото: altai-republic.ru

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о создании кадрового резерва руководителя региона.

"В ближайшее время мы запускаем работу по формированию кадрового резерва главы Республики Алтай. Вы знаете, что на федеральном уровне в течение ряда лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва президента Российской Федерации, что позволяет привлечь к работе молодых, талантливых, эффективных управленцев", – цитирует Хорохордина пресс-служба регионального правительства.

По словам врио главы региона, формироваться кадровый резерв будет по понятным правилам.

"Пока до конца не определились, будет ли это отбор на основании конкурса, или на основании других формальных критериев. В любом случае, это будет открытый процесс, надеемся привлечь в кадровый резерв образованных, перспективных, квалифицированных молодых людей, чьи знания и умения обязательно будут применяться на практике. Таких людей в республике много, я в этом совершенно уверен", – подчеркнул Олег Хорохордин.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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