Президент России Владимир Путин назвал обстоятельной беседу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА "Новости".
"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", – отметил Путин, добавив, что вместе с Ким Чен Ыном он обсудил обстановку на Корейском полуострове.
"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", – также сказал Путин.
Встреча двух лидеров прошла в режиме тет-а-тет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Длились переговоры в формате с глазу на глаз почти два часа.
Затем общение Путина и Ким Чен Ына продолжилось в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
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Саммит изгоев.............
Малыши-коротышы.