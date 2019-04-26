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Сотрудники "Ростелекома" сыграли в благотворительном спектакле

, ИА "Амител"
Подготовка к премьере длилась более двух месяцев

Национальный оператор связи выступил партнером и участником театрального благотворительного проекта "Большая сцена", организованного журналом "Автограф" при поддержке городского комитета по культуре и Алтайского государственного музыкального театра. Премьера пятого сезона проекта состоялась 18 апреля 2019 года во Дворце культуры Барнаула и собрала более 500 зрителей. Часть средств от продажи билетов организаторы передали в театральный кружок "Мы вместе", в котором занимаются дети с синдромом Дауна. 

Основная идея "Большой сцены" – участие в театральных постановках непрофессиональных актеров. В этот раз в актерскую труппу организаторы пригласили 25 человек, среди которых – представители бизнеса, архитекторы, дизайнеры, журналисты. "Ростелеком" на проекте представляли сразу три сотрудника из подразделения по работе с корпоративными и госклиентами: Людмила Гордюшкина, Инна Черепанова и Анна Прокопова.

"В "Большой сцене" мы получили возможность испытать для себя нехарактерные образы, прожить на сцене чужую жизнь. Это было как чудо", – поделилась эмоциями после премьеры Людмила Гордюшкина.

Подготовка к финалу продолжалась два с половиной месяца, в течение которых шли репетиции, фотосессии, подбор костюмов и декораций. Премьера проекта традиционно состояла из четырех мини-постановок – от классики до современного театра. Сотрудники "Ростелекома" сыграли в спектаклях "Последняя любовь Дон Жуана" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта и "Город, где я" по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева. Режиссерами постановок выступили Николай Вязигин и Дарья Уханкова.

"Это было яркое театральное зрелище с достойной игрой наших коллег и всего актерского состава. В Год театра проект "Большая сцена" в очередной раз привлек внимание к театральному искусству, но главное – помог солнечным детям в развитии творческих способностей в театральном кружке", – рассказала заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Светлана Седова.

Организатор проекта, журнал "Автограф", вручил "Ростелекому" благодарственное письмо за поддержку и участие в проекте.

"Идея становится ценной, когда находит отклик в умах и сердцах людей. Если ее поддерживают федеральные компании, никакие границы добру не помеха. Благодарю "Ростелеком" за сотрудничество в юбилейном сезоне и надеюсь на дальнейшие совместные проекты", – отметила главный редактор журнала Юлия Демидова.   

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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