Диетологи рассказали, как приготовить вкусный и безопасный шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, как приготовить безопасный для здоровья шашлык. Именно это блюдо большинство россиян предпочитает готовить на майские праздники.
По словам Тутельяна, которые приводит RT, для приготовления шашлыка нужно выбирать нежирное мясо, например, баранину. Если шашлык из свинины, стоит срезать весь жир. После этого мясо необходимо хорошо вымочить в маринаде и тщательно прожарить на углях.
Во время застолья к шашлыку рекомендуют добавить свежие овощи и зелень, при этом стоит ограничиться одной порцией мяса.
Главный диетолог считает, что в честь Дня Победы россияне могут позволить себе стопку алкоголя, но в остальные дни лучше не злоупотреблять спиртным.
Виктор Тутельян уточнил, что все эти рекомендации касаются только здоровых людей. Те, у кого есть хронические заболевания (например, болезни желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет), должны придерживаться обычной диеты.
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