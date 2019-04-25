50-летнего мужчину в Алтайском крае приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за надругательство над 13-летней девочкой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что в данном случае речь идет о настоятеле храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района.
Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
"Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года осужденный приехал в район протоки реки Обь на рыбалку с 13-летней дочерью своей знакомой. В ночное время, находясь в своем автомобиле, он совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера. В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал", – указывают в СКР.
Также в ведомстве уточняют, что потерпевшая на стадии предварительного следствия отказалась от своих показаний. Тем не менее суд приговорил мужчину к 12 годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Комментарии
Капец, родители куда глядят, дочке 13 лет, а она по рыбалкам шастает... Или пигалица напела, что к подружке пошла?