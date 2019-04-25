Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян

Огонек, красное сердце и плачущий от смеха смайлик стали самыми популярными эмодзи в российском сегменте соцсетей. К такому выводу пришли аналитики из Noosphere Technologies, пишет РБК.
Россияне активно используют идеограммы и смайлики в виртуальном общении, они встречаются в каждом четвертом сообщении, отправленном с 2016 по 2019 годы. Если в 2016 году сообщений, состоящих только из эмодзи, было всего 5%, то к 2019 году эта цифра выросла до 25%.
Весной 2019 года оранжевый огонек использовали в сообщениях 3 млн раз, красное сердце – 2,8 млн раз, плачущий от смеха смайлик – 1,9 млн раз.
Женщины больше мужчин любят эмодзи в переписке, они используют их в среднем в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Дамы предпочитают слать в сообщениях красные сердца, огонек и зеленую галочку. Мужчины предпочитают использовать огонек, зеленую галочку и смеющийся до слез смайлик.
Треть всех сообщений с эмодзи отправлена в Instagram, на соцсеть "ВКонтакте" приходится 16% использованных смайлов, на Twitter – 13%, на Facebook – 11%, на YouTube и "Одноклассники" – по 10%.
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