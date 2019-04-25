Мэрию Барнаула просят переделать 24 самых опасных пешеходных перехода

Фото: "ОНФ"

Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае направили главе Барнаула Сергею Дугину предложения по повышению безопасности нерегулируемых пешеходных переходов на аварийных участках дорог. Предложения сформированы по результатам обследования городских улиц рабочей группой, созданной по инициативе ОНФ.

Так, всего в столице Алтайского края 1300 пешеходных переходов, 600 из которых нерегулируемые. По данным ГИБДД, в 2018 году в городе произошло 530 дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов.

"Риски возникновения таких ДТП особенно высоки там, где нерегулируемые пешеходные переходы находятся друг от друга всего в 100-150 метрах. По итогам региональной конференции ОНФ, прошедшей в феврале, мы направили властям региона общественное предложение об оптимизации нерегулируемых переходов в Барнауле. А в марте по нашей инициативе была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники ГИБДД, городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, эксперты ОНФ. Группа занялась обследованием нерегулируемых пешеходных переходов на аварийно-опасных участках дорог. Результаты этой работы мы предложили учесть властям Барнаула при формировании планов реконструкции пешеходных переходов в текущем и следующем году", – сообщила координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае Евгения Гущина.

В перечень вошли 24 нерегулируемых перехода, которые нужно переоборудовать или демонтировать. Семь из них – на улице Юрина, пять – на улице Малахова, еще пять – на улице Попова, четыре – на улице Антона Петрова и три – на проспекте Ленина. В рамках повышения дорожной безопасности рабочая группа предложила как первоочередные, так и капиталоемкие мероприятия. Первоочередные можно провести уже в этом году, капиталоемкие – не раньше следующего года.

Так, пешеходный переход на улице Антона Петрова в районе ТРЦ "Огни", где с 2016 по 2018 годы случилось 15 ДТП с двумя погибшими и семнадцатью ранеными, нужно оборудовать светофорным объектом. В качестве первоочередных мер предлагается применить разметку из термопластичных материалов и улучшить освещенность.

Установить светофорный объект необходимо и на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На улице Малахова, в районе дома №116, следует перенести остановочный пункт за пешеходный переход и установить светофорный объект. По этому переходу дети ходят в школу, и в администрацию города не раз поступали просьбы обезопасить его.

Особого внимания с приближением лета требует нерегулируемый переход в районе парка развлечений "Солнечный ветер" на проспекте Ленина. В 2016-2018 годы здесь произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали. Рабочая группа предлагает установить на этом переходе светофорный объект и дополнительные ограждения.

Демонтировать нужно нерегулируемый переход на проспекте Ленина, напротив Алтайского государственного университета. Отсюда до ближайшего регулируемого перехода на улице Молодежной всего 90 метров. Кроме того, из-за парковки, а также в часы пиковой нагрузки на этом участке не обеспечивается видимость при движении от улицы Димитрова.