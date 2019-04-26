Что выбрать – квартиру в жилом комплексе или частный дом? Зачастую ответ на этот вопрос не всегда очевиден. Эксперты помогут разобраться.

Статистика Минстроя Алтайского края говорит о том, что в Барнауле активно развивается частное домостроение: прирост этого сегмента строительства фиксируется ежегодно на протяжении как минимум последних пяти лет. Значит ли это, что жители стали чаще приобретать дома, предпочитая их квартирам?

Не совсем так. Конечно, интерес к жизни в собственном доме растет. Но квартиры в новых комфортных жилых комплексах приобретаются намного чаще. Во-первых, потому что квартиры дешевле. Сегодняшняя экономическая обстановка и уровень благосостояния жителей региона диктуют покупательское поведение. Во-вторых, жилые комплексы, которые появляются в городе, приобретают преимущества частных домов. Давайте разберемся.

Когда вы выбираете жилье, эксперты советуют руководствоваться пятью критериями. Первый – будет ли достаточно места всем членам семьи? Второй – среда вокруг, есть ли место для прогулок и комфортен ли комплекс в целом, безопасен ли он. Третий – наличие социальной и другой инфраструктуры, транспортная доступность и возможность быстро добраться на работу и учебу. Четвертый – кто будет решать коммунальные проблемы? Пятый – цена жилья.

Достаточность места. В отдельных жилых комплексах квартиры спроектированы эргономично, с грамотным зонированием. В таком случае у каждого члена семьи и на каждый случай будет свое пространство. Посидеть вместе, сделать уроки, полежать и отдохнуть – пожалуйста.

В отдельных жилых комплексах квартиры спроектированы эргономично, с грамотным зонированием. В таком случае у каждого члена семьи и на каждый случай будет свое пространство. Посидеть вместе, сделать уроки, полежать и отдохнуть – пожалуйста. Среда для жизни. Жилые комплексы с закрытой дворовой территорией без машин дают возможность играть, заниматься спортом, отдыхать – и все это можно делать, не опасаясь посторонних. А система видеонаблюдения делает такие дворы еще безопаснее.

Инфраструктура. Конечно же, купить жилье рядом со школой, детским садом, поликлиникой и всеми необходимыми учреждениями можно только в городе. Пригородные поселки Барнаула пока этими благами цивилизации похвастать могут не всегда. Поэтому и в плане транспортной доступности, и в плане экономии времени, которое необходимо, чтобы добраться до работы, квартира в центре города пока дает сто очков вперед частному дому.

Конечно же, купить жилье рядом со школой, детским садом, поликлиникой и всеми необходимыми учреждениями можно только в городе. Пригородные поселки Барнаула пока этими благами цивилизации похвастать могут не всегда. Поэтому и в плане транспортной доступности, и в плане экономии времени, которое необходимо, чтобы добраться до работы, квартира в центре города пока дает сто очков вперед частному дому. Коммунальные проблемы , проживая в частном доме, вам придется решать самостоятельно. Прорвало трубу, отключили свет, неполадки с отоплением – на помощь не придет никто. В то время как если вы живете в комплексе в городе, всю головную боль возьмут на себя специальные службы и быстро все наладят.

, проживая в частном доме, вам придется решать самостоятельно. Прорвало трубу, отключили свет, неполадки с отоплением – на помощь не придет никто. В то время как если вы живете в комплексе в городе, всю головную боль возьмут на себя специальные службы и быстро все наладят. И, наконец, цена. Если сравнивать стоимость квартиры и дома, то квартира, как правило, выигрывает. Так, в центре Барнаула сейчас можно купить жилье от 1,3 млн рублей. Можно ли за такие деньги приобрести собственный дом? Вряд ли, если мы говорим о действительно хорошем. Содержать же квартиру тоже всегда на 30-40% дешевле. Поэтому при выборе стоит держать критерий цены в памяти всегда.

Кстати, всем перечисленным критериям максимально соответствует жилой комплекс европейского уровня "Новый квартал" от компании "Мой дом", который находится в центре Барнаула, на пересечении улиц Папанинцев и Челюскинцев. Закрытая охраняемая территория, многоуровневая парковка, эргономичные планировки и качественные материалы, утепленные лоджии в квартирах, месторасположение – все эти плюсы есть у "Нового квартала".

А что касается цены, то квартиру в ЖК "Новый квартал" можно купить от 1,3 млн рублей.

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