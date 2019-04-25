Дочери "звездных" родителей/ Фото: pikabu
25 апреля в мире отмечается День дочери. Этот семейный праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей. Большую роль в этом играет воспитание, поэтому для родителей проводят в этот день обучающие уроки и круглые столы. На них делятся секретами хорошего воспитания, рассказывают истории успешных женщин – актрис, политиков, дипломатов, предпринимателей и ученых.
Комментарии
может я старый стал, но мамы куда милее деток
мамы куда милее деток
просто у этих мам мужики были страшные))