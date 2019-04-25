Верховная Рада Украины приняла 25 апреля закон об "исключительности" украинского языка, сообщает RT.
Данный документ предполагает исключительное использование украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в учебных заведениях и больницах.
Принятие документа поддержали 278 парламентариев. Ожидается, что действующий президент Петр Порошенко подпишет принятый Радой закон, поскольку ранее он заявлял, что в случае, если документ будет одобрен парламентом, то он также даст добро на него.
Между тем, еще в марте депутат Верховной рады Юрий Бойко подчеркивал, что принятие законопроекта о государственном языке приведет к уничтожению языков всех национальных меньшинств в стране.
Комментарии
Молодцы! Лет через 10 вырастят для России армию дворников и проституток.