Где в Барнауле можно познакомиться с новинками рынка электротехники

26 апреля 2019 года в 14.00, на площадке ТВК "Республика", состоится самая крупная встреча профессионалов электротехнического рынка в 2019 году. Соберутся электромонтажники, энергетики, ведущие производители электрооборудования, объединённые торговой сетью "Планета Электрика".
Обмен опытом, знакомство с новинками рынка электротехники и специализированного оборудования. Выставка создаст прекрасные условия для эффективного делового общения, знакомства с инновациями и обмена опытом между производителями и потребителями электротехнического оборудования. Участники поделятся опытом, ознакомят с новинками рынка электротехники и специализированного оборудования, обсуждают интересующие вопросы.
Свою новую продукции представили крупнейшие предприятия российской электротехнической отрасли.
Возможности профессионального общения специалистов будут проводится в формате презентаций и мастер классов. Также гостей ждут приятные сюрпризы и подарки и церемония награждения "Золотой партнер".
За более подробной информацией обращайтесь на сайт выставки
Адрес салона в ТВК "Республика":
пр. Космонавтов 6г, 1 этаж
Режим работы
ежедневно с 10:00 до 20:00
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