Алтайское региональное отделение ЛДПР поздравило Владимира Жириновского с днем рождения.
25 апреля лидер ЛДПР отмечает 73-летие. Представители партии в Алтайском крае записали видеопоздравление, пожелав ему крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, новых успехов и побед.
Координатор краевого отделения ЛДПР Евгения Боровикова подчеркнула: "Это большой труд и большая ответственность – 30 лет защищать интересы страны. Защищать от антинародных законов, от равнодушия чиновников и бюрократов, от произвола власти. Не счесть законов и инициатив, которые начали работать и приносить пользу людям благодаря Владимиру Жириновскому. Сегодня к нам приходят наши земляки и вспоминают: "А вот был тяжелый год, и Жириновский мне помог тогда, единственный…". Мы любим Вас и гордимся Вами, Владимир Вольфович!".
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