40-50 плодов с хромосомными болезнями ежегодно выявляют генетики перинатального центра "Дар" в Алтайском крае. Об этом рассказал врач-генетик высшей квалификационной категории консультативно-диагностического отделения перинатального центра "Дар" Александр Шипилов.
По его словам, наиболее частыми хромосомными отклонениями в крае являются синдром Дауна (один случай на 600-800 новорожденных) и синдром Патау (встречается гораздо реже, чем синдром Дауна, но влечет более серьезные врожденные пороки).
Хромосомные заболевания на сегодняшний день легко выявляются во время беременности. Инвазивная пренатальная диагностика позволяет исключить или подтвердить наличие хромосомного заболевания у плода с почти 100-процентной точностью. Однако сначала беременную женщину обследуют с помощью УЗИ. Если у врача появляются подозрения, будущую маму отправляют на дополнительные обследования.
Врожденные пороки развития у детей выявляют у 2,5-3% беременных женщин. Развитие этих пороков объясняют как внешними, так и внутренними факторами. К внутренним факторам относят возраст женщины, ее хронические заболевания. К внешним – прием лекарств, простуду, воздействие радиации и других вредных факторов окружающей среды.
Комментарии