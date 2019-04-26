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Известные компании Алтайского края поддержали марафон "Спасибо за Победу"

, ИА "Амител"
Люди, которым не все равно, принимают участие в марафоне Победы
Орден Отечественной войны / Фото: defence.ru

Орден Отечественной войны / Фото: defence.ru

Известные компании Алтайского края принимают участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу", который уже пятый год проводит Медиагруппа "FM-Продакшн" в преддверии Дня Победы. Напомним, в 2019 году проект расширил свою географию и проходит сразу в трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

На призыв принять участие в марафоне откликнулось множество организаций, которые оказывают прямую финансовую помощь или предоставляют продукцию собственного производства. Третий год подряд к марафону подключается благотворительный фонд "Облака" и общественная организация Лига студентов АГУ – волонтеры фонда и студенты будут помогать формировать продуктовые наборы и в предпраздничные дни посещать участников войны и персонально вручать подарки.

Мы благодарим все компании, которые откликнулись на наш призыв помочь ветеранам:

Завод плавленых сыров "ПЛАВЫЧ", ООО "Квантсервер", "Евростиль", клиника микрохирургии глаза, "Дом меда", "НОВЭКС", ООО "Арсал", Алтайская Федерация бокса, Минеральная лечебно-столовая вода "Завьяловская", магазин-пекарня "Булка Молоко", кондитерский дом "Сладкий мир", блинная "Сковородовна", "Алтай-Тент", ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД", ООО "БИТ" торговая марка "Секреты Алтая", акционерное общество "Мельник", ТМ "Вода "Завьяловская", ТМ "Квас "Ржаная корочка", магазин "Светофор" на Каховской, компания "Квантсервер", компания "Промсталь", магазин "Фермерская лавка", оптово-розничная компания "Метиз Центр", торговая компания "ПромСталь", художественный салон "Глория", магазин "Изюминка", магазин "Рахат", магазин "Упаковыч", магазин "Протектор", "Метиз Центр", "Эвалар", ИП Чуприн Сергей Анатольевич, ИП Костицын Александр Анатольевич, ИП Ялонаков Андрей Николаевич, ООО "Авто-Маркет", ИП Осипенко Елена Сергеевна, ИП Дрожжин Роман Николаевич, ООО ПТП "Цвет", ИП Калачиков Сергей Николаевич, ИП Тарабрина Ольга Сергеевна, ИП Тарских Светлана Анатольевна, группа компаний "Строй-Металл-Сервис", ТД "Алтай-Строй", салон цветов "Букетная лавка".

Принять участие в нашем благотворительном марафоне "Спасибо за победу" можете и вы. Можно закупить продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте", и привезти его по адресам:

– пр. Социалистический, 109, офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;
– ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;
– пр. Социалистический, 34, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00.

Если у вас нет возможности купить и привезти продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы.

 

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу" стартовал в Барнауле 18 марта 2019 года. Его запустила Медиагруппа "FM-Продакшн". О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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