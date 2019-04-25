Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Певицу МакSим, которая проходит лечение после ДТП, перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщила ТАСС менеджер артистки Маргарита Соколова, Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) чувствует себя лучше, находится в сознании. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
По словам Соколовой, у МакSим помимо гематом и ссадин по всему телу, фотографии которых ранее были опубликованы в социальных сетях, повреждена челюсть.
"Был мощный удар по челюсти. Как только она сможет нормально говорить, мы запишем обращение", – сообщила представитель певицы.
Напомним, 23 апреля стало известно о том, что МакSим попала в ДТП, когда ехала в аэропорт. Она собиралась лететь в Москву на съемки клипа на песню "Абонент недоступен". По предварительным оценкам, реабилитация займет около месяца.
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