Молодая врач-нарколог предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в сбыте наркотиков, сообщили в краевой прокуратуре.
Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере также предъявлено бывшему пациенту медика.
Расследованием установлено, что мужчина 1976 года рождения и молодая женщина 1992 года рождения на территории краевой столицы раскладывали "закладки", адреса которых сообщали неустановленному следствием лицу для последующего сбыта.
Обвиняемые были задержаны с "оптовой" партией наркотиков. В арендуемой ими квартире на улице Взлетной также обнаружены наркотические средства и приспособления для их взвешивания и упаковки.
"Задержанная оказалась действующим врачом-наркологом, у которой ранее мужчина проходил курс лечения от наркомании. Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и вносить арендную плату за съемную квартиру. В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они признали вину и дали подробные показания по обстоятельствам совершения преступлений", – добавляют в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
вотблин, а это не оскарбление людей, когда врач не может жить на зарплату?
Месный тоже похоже из этих же пациентов, клиентов врачей наркологов, ума ноль