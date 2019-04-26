В последнюю пятницу апреля, начиная с 2013 года, сотрудники МЧС России вспоминают товарищей, погибших при выполнении служебного долга. В Алтайском крае тоже есть такие герои. ИА "Амител" напоминает их имена и истории.

Коварный взрыв

Вечером 11 октября 1988 года в деревянном двухэтажном здании барнаульского мясокомбината по улице Мамонтова полыхнул пожар. Сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в 21:30. На тушение выехало восемь пожарных расчетов. Первыми прибыли пожарные отдельного поста во главе с Анатолием Черепановым. В составе командира отделения Павла Пономарева и пожарного Владимира Головачева звено приступило к разведке и тушению. Как рассказывают знакомые, Черепанов руководил отдельным постом более 20 лет и отлично знал тактику пожаротушения.

И в этот раз пожарные работали грамотно и слаженно, мужественно сдерживали огонь в условиях сильного задымления и высокой температуры. Им удалось сдержать распространение огня до прибытия подмоги. Но прогремел взрыв... Все трое погибли.

За проявленное мужество и героизм Анатолий Черепанов награжден орденом Красной Звезды посмертно. Командир отделения Павел Пономарев и пожарный Владимир Головачев награждены медалью "За отвагу на пожаре", также посмертно. Имена героев увековечены на здании отдельного поста самостоятельной военизированной пожарной части №1 и краевом мемориале сотрудников погибших при исполнении служебного долга.

Смертельный провод

26 июля 1993 года вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Аванесова. Первым на место пожара прибыл пожарный расчет отдельного поста, в состав которого входил Александр Зелинский.

Оказалось, что горели внутридворовые строения. Пожарные обесточили дом, и хозяин заверил, что теперь и надворные постройки тоже находятся без электричества. Не ожидая, когда будут обрезаны электропровода на столбе, огнеборцы приступили к тушению. Александр Зелинский с товарищами ликвидировали горение на веранде и приступили к тушению бани. Но оказалось, что не все провода были обесточены.

В надворные постройки вели еще три электропроводки, про которые пожарным не сказали. Александр взялся за оголенный провод и был поражен электрическим током. Через 20 минут он скончался, не приходя в сознание. Его имя занесено на мемориальную доску на здании отдельного поста пожарной части №1, также на мемориальном комплексе ГУВД Алтайского края и памятном знаке отряда пожарной охраны города Барнаула.

Угловский пожар

"Небесный огонь" обрушился на Угловский район 5 июля 1997 года. От грозовых разрядов вспыхнули леса. За считанные минуты огонь охватил тысячи гектаров леса.

Начальник пожарной части по охране Угловского района Александр Бутаков лично выехал из райцентра на место пожара, чтобы организовать тушение огня. В Тополинском лесхозе Бутакова ждали добровольцы – жители района, желающие помочь в тушении пожара. Они двигались на грузовике, но тот внезапно сломался. Бутаков взял к себе на борт добровольцев и направился на тушение. Прибыв на место пожара в квартал №39, людям стало понятно, что на этом рубеже огонь уже не остановить. Бутаков принял решение ехать к разделительной полосе в квартал № 40, где можно было успеть развернуть расчет. За рулем был опытный водитель Сергей Шамайко, который пытался вывести свой автомобиль с людьми из зоны возгорания.

Сильный ветер разбрасывал пламя вокруг пожарного автомобиля, но люди пытались прорваться. До безопасной территории оставалось меньше пятидесяти метров, когда огонь накрыл автомобиль. Спастись не удалось никому. В пожаре погибли 14 человек. Самому старшему было 55 лет, младшему – 17.

8 июля 1997 года в Угловском районе был объявлен день траура.

За мужество и героизм, проявленные при спасении людей и техники, Александр Бутаков и Сергей Шамайко были награждены орденами Мужества посмертно.

Бандитская пуля

В 1984 года Анатолий Шлыков стал пожарным самостоятельной военизированной части №2 города Барнаула. А вскоре и командиром отделения. Неоднократно признавался лучшим в своей профессии. Анатолий был заядлым спортсменом – являлся членом сборной команды подразделения по лыжам, легкой атлетике и волейболу. Много раз принимал участие в тушении крупных пожаров, проявляя отвагу, профессионализм и сноровку.

28 января 1998 года Анатолию Шлыкову поручили сопроводить кассира отряда, который перевозил деньги. Из вооружения у Анатолия был газовый пистолет. С большой суммой денег кассир в сопровождении огнеборца прибыли к зданию отряда. Прямо у крыльца неизвестный мужчина расстрелял Шлыкова из пистолета в упор, выхватил деньги и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Истекающего кровью капитана доставили в больницу. Но спасти его не удалось.

О громком разбое потом говорили все инстанции. Разбирались в том, почему у Анатолия не было автомата и бронежилета, и почему он перевозил деньги один. Некоторых начальников наказали за халатное отношение. Имя Анатолия Шлыкова нанесено на мемориальный комплекс ГУВД по Алтайскому краю, посвященному памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.