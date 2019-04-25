Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками по завершению двусторонних переговоров во Владивостоке.
Как передает "Интерфакс", Путин подарил Ким Чен Ыну дорожный чайный сервиз и саблю, а северокорейский лидер в ответ президенту РФ подарил меч. Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.
Также отмечается, что во время приема после переговоров гостям предлагали традиционные русские блюда и морские деликатесы – борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами.
На десерт были предложены щербет из яблок в карамели и шоколадный торт.
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