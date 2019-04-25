Таксофоны по всей России станут бесплатными

Таксофоны, которые еще продолжают работать в небольших населенных пунктах по всей России, с 1 июня 2019 года станут бесплатными. Об этом со ссылкой н президента "Ростелекома" Михаила Осеевского сообщает ТАСС. Речь идет о звонках на фиксированные телефоны (подключенные по наземной линии).
По мнению Осеевского, россияне продолжают активно пользоваться таксофонами, поэтому они "еще долго будут жить".
Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что ведомство планирует переоборудовать таксофоны, оснастив их сиренами, системами визуального и голосового оповещения. Это позволит использовать таксофоны для информирования населения в случае ЧС. По последним данным, в России действует 147,7 тысяч таксофонов.
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