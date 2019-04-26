Аппаратный маникюр сегодня пользуется огромной популярностью. Клиентам он преподносится как нетравматичный и безопасный, более "гуманный" в сравнении с обрезным. Но все преимущества "аппаратника" сводятся на нет его неумелым выполнением. Более того, клиенты салонов красоты подчас сталкиваются с откровенным "садизмом". Почему это происходит и каковы последствия, разбираемся вместе со специалистами в рубрике "Вредный потребитель".

Незаметная причина

"Ногти стали тонкие, как тряпочки", "гель-лак перестал держаться", – типичные женские жалобы. Причин для истончения ногтей и ухудшения носкости покрытия может быть множество. Одна из них – некачественное выполнение аппаратного маникюра. По словам барнаульского мастера маникюра Ларисы Ельниковой, ногтевые пластины стачивают фрезами: во время подготовки ногтей к нанесению гель-лака (в основном, когда обрабатывают кутикулу) и в процессе снятия декоративного покрытия путем спиливания.

Лишние "вжик-вжик" и клиент получает пропиленные в районе кутикулы или спиленные по всей поверхности ногти – тонкие и мягкие "как тряпочки". А гель-лак на них плохо держится, потому что держаться ему, по сути, не на чем. Ведь жесткая поверхность ногтевой пластины, с которой должно происходить сцепление полимерного материала, стерта.

Опытный мастер сразу распознает "следы" аппарата. Клиенты же нередко обманываются. Особенно, когда их мастера не хотят признавать ошибки: "Ногти тонкие, потому что витаминов не хватает", "Наверное, у вас гормональный сбой, стресс".

Ногтевые проблемы

Многие женщины не считают поврежденные ногти проблемой – "отрастут же". А зря, предупреждает Лариса Ельникова и рассказывает о неприятных последствиях:

Если вам травмируют корень ногтя, пластина, возможно, в дальнейшем будет отрастать с продольными и поперечными бороздами, трещинами вдоль длины. Заметим, что у кутикулы ногтевая пластина самая тонкая и мягкая, а поэтому и самая уязвимая. Когда истонченное место отрастет до свободного края, есть риск образования слома или трещины. Истонченная ногтевая пластина теряет свои защитные свойства. При отслойке гель-лака в трещины может попасть инфекция. Поскольку пластина истончена, риск развития заболеваний, в том числе грибковых, возрастает. Под отслоившимся гель-лаком для них создана прекрасная среда: тепло и влажно (ведь вода задерживается под отслоившимся лаком). Случается, что истонченные пластины трескаются. В трещины опять же может попасть инфекция, что уже чревато панарицием, онихолизисом. В целом возрастает чувствительность ногтей. Ухудшается носкость декоративного покрытия.

Откуда "варвары"

Далеко не каждый мастер может в совершенстве освоить аппаратный маникюр. Усугубляет проблему огромный приток в профессию случайных людей. "Каким образом зачастую приходят в нашу профессию? Посчитав, что здесь можно заработать "легкие" деньги", – рассказывает руководитель одной из городских школ ногтевого искусства Елена Новикова.

В школах ногтевого искусства новичков вначале учат делать обрезной маникюр, а потом уже аппаратный. Ведь кусачками навредить (если инструмент прошел обработку) сложнее, чем фрезами. Когда ученик научился качественно делать обрезной маникюр, его допускают до аппарата. Причем первый раз он делает "аппаратник" на своей руке, чтобы прочувствовать последствия ошибок. Потом ученику доверяют руки моделей.

Порой в школах отказывают в обучении аппаратному маникюру не аккуратным в работе ученикам. "Вижу, что девочка с кусачками работает спустя рукава, к аппарату вообще не допускаю. Я не имею права отдавать на растерзание руки наших моделей", – говорит руководитель одной из школ.

Как избежать проблем?

Хотите проверить, насколько хорошо делает "аппаратник" ваш мастер? Внимательно осмотрите ногти после снятия гель-лака. Лучше будет, если вы дадите ногтям "отдохнуть", а потом сравните отросшую ногтевую пластину с той, на которой было декоративное покрытие. Обнаружите явный "перепад" – вам спилили пластину.

Во время маникюра всегда ориентируетесь на свои ощущения. Ни жжения, ни боли не должно присутствовать.

Понаблюдайте за движениями мастера. Он должен держать фрезу правильно: ее плоскость следует располагать строго параллельно ногтевой пластине. Касание – максимально легкое, без нажима. Категорически нельзя долго ходить фрезой туда-сюда по одному месту.

Если речь идет о снятии гель-лака фрезой, можно попросить мастера использовать цветную базу, чтобы ему было легче осуществлять самоконтроль. Подчас неопытные мастера спиливают базу вместе с ногтевой пластиной, потому что не могут их четко различать.

Часть мастеров считают, что для максимальной безопасности нужно "пилить" фрезой только до базы, а потом ее убирать пилкой для натуральных ногтей. А часть уверены, что стоит делать по-другому. "Я пилку использую минимально. На мой взгляд, чаще всего перепиливание ногтевой пластины происходит именно из-за пилки. Пилка имеет большую площадь, которая закрывает обзор. Мастер не видит, задевает он пилкой очищенную часть ногтя повторно или нет. Сколько раз вы заденете "живой" ноготь, не известно. Поэтому я на своих курсах учу максимально использованием фрезу. У нее площадь поверхности маленькая, контролировать процесс проще", – рассказывает Елена Новикова.

Не забывайте и сами ухаживать за ногтями в перерывах между посещениями салона. Чтобы кутикула была эластичной, ежедневно пользуйтесь увлажняющими кремами для рук и один-два раза в неделю – маслами. Хотя бы раз в неделю апельсиновой палочкой после душа или ванны отодвигайте размягченную кутикулу. В итоге в салоне не потребуется большого вмешательства мастера, поскольку кутикула будет эстетично выглядеть и при этом выполнять свою функцию – защищать корень ногтя. Перед нанесением гель-лака мастер лишь пушером пододвинет кутикулу и счистит птеригий (пленка у кутикулы, которая остается на ногте). Поэтому регулярный уход за зоной кутикулы – самый лучший способ избежать "пропилов".

Ищите салон с пылесосом

Еще одна проблема, связанная с аппаратным маникюром, – большое количество пыли, которая может нанести большой вред. Пыль от ногтей и различных покрытий (акрила, гель-лака, материалов для наращивания) осень опасна и может вызвать аллергические реакции или болезни органов дыхания. Лучше всего с такой пылью в салонах справляется маникюрный пылесос. Главное, чтобы мастер вовремя чистил пылесборники. Проверить это можно так: положите на маникюрный стол чехол от телефона, а после процедуры посмотрите, сколько на нем осядет пыли. Чехол "побелел", значит пылесос слабенький или мастер вовремя не чистит пылесборники.