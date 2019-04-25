Бывший командующий ВДВ, а ныне глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения о замене погон у десантников и информацию о том, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали свои погоны в знак протеста.
"Вообще все это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются", – цитирует Шаманова РИА "Новости".
Он заверил, что "абсолютно точно" знает, что никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ "нет и не планируется".
"Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки – прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск", – сказал бывший командующий ВДВ.
Что касается погон на полевой форме одежды, предназначенной для выполнения боевых задач, то они, по словам Шаманова, "должны быть однообразны у всех без исключения – от генерала до рядового".
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