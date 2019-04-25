Российский лидер Владимир Путин, высказываясь о результатах президентской кампании на Украине, заявил, что они говорят о полном провале политики Петра Порошенко.
"Оценивать, ну что тут оценивать, это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти, они не могут это не понимать, они прекрасно это понимают, посмотрим хотя бы на первые шаги", – цитирует Путина РИА Новости.
Напомним, что по итогам второго тура выборов президента Украины победителем кампании стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов. Результат действующего президента Украины Петра Порошенко – 24,45% голосов.
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