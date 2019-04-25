Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил со следующего года поощрять врачей деньгами за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения, сообщает "Российская газета".
Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено при формировании бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы предусмотреть на эти цели дополнительные расходы.
Федеральный Минздрав до 20 мая обязан представить в правительство проект нормативного акта о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации.
Министерство труда и социальной защиты должно подготовить изменения в Трудовой кодекс, которые дадут право работнику в возрасте от 40 лет при прохождении диспансеризации получать раз в год освобождение от работы на один день с сохранением за ним рабочего места и среднего заработка.
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