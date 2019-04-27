Рассказывают ли отдыхающие за барной стойкой о своих "скелетах", почему горящую самбуку больше не заливают и какой секретный ингредиент освежающего коктейля, узнал корреспондент Amic.ru. Завесу профессии бармен открыл Виктор Якименко по прозвищу Ракета – один из топовых барменов Барнаула. А свое прозвище он получил за то, что удивляет гостей бара своей сумасшедшей скоростью смешивания напитков и фирменным стилем.

Корреспондент: Можно ли говорить о развитии барной культуры в нашем городе и регионе?

Ракета: Вы удивитесь, но новые коктейли появляются в мире каждый год. А жители нашего региона остановились на уровне 90-х. Их предпочтения практически не меняются. Кто бы мог подумать, что коктейль, состоящий из трех сладких ликеров, будет пользоваться спросом в Барнауле на протяжении тридцати лет? Время идет, а на Алтае по-прежнему заказывают раритетные коктейли. В мире проходит множество мероприятий типа "Москоу Бар Шоу", куда приезжают именитые бармены, чтобы развиваться. Они делятся опытом, проводят мастер-классы и обучающие программы. Барнаул в этом плане, конечно, отстает от европейской части России. Могу только сказать, что кофе у нас стал намного популярнее. Открылось множество мест, где можно получить ароматный напиток.

Корр.: А почему бармены работают в белой рубашке с бабочкой. Это у вас такой стиль?

Р.: Это классика. На самом деле сейчас многие встречают гостей в клетчатой рубашке и фартуке – это веяние моды. А есть классическая одежда, как у меня. У меня целая коллекция галстуков-бабочек. Бармен – это больше чем человек, продающий алкоголь. В каком-то плане мы создаем хорошее настроение и праздничную атмосферу своим присутствием.

Корр.: Часто бывает, что гость бармену рассказывает что-то личное, например, о совершенном им преступлении?

Р.: Такого не было. Часто приходят люди, которые жалуются на жизнь. Как-то зашел один моряк и несколько часов рассказывал со слезами на глазах, как он по три месяца не бывает на суше. Приехал домой, а друг уже живет с его супругой. Я его выслушал, и он после своих грустных рассказов мне оставил 15,5 тысяч чаевых. Это был самый большой "чай" в моей жизни.

Корр.: Некоторые коктейли подаются горящими, насколько это безопасно?

Р.: Около десяти лет назад был такой случай. Пришел к нам парень, работал он на радиостанции. Попросил "залить самбуку". Я сделал красиво – вытянул огненную струю сантиметров на двадцать. А он поперхнулся и не успел проглотить. Закашлял, как огнедышащий дракон. Я его начинаю тушить полотенцем, и гость убегает. Приходит через некоторое время без бровей, говорит: "К тебе претензий нет, ты все грамотно сделал". После этого случая я таким не занимаюсь. Да и если честно, сейчас об огненных напитках уже не спрашивают.

Корр.: Будет ли бармен останавливать человека, чтобы он "не перебрал" или ему выгодно продавать напиток?

Р.: В ассоциации барменов первым делом говорится о том, что человек приходит отдыхать. Он должен комфортно себя чувствовать. В этом плане за заработком не надо гнаться, потому что ты просто можешь потерять гостя. Бывает, приходят "экстремалы" и требуют коктейль "чтобы сразу убил". Но мне-то это зачем? Гостю хочется приятных воспоминаний, танцевать и веселиться, а не находиться в беспамятстве, поэтому мы никого "не убиваем".

Корр.: Часто показывают, как бармен ловко жонглирует бутылками и стаканами – это часть твоей работы, ты так часто делаешь?

Р.: Изначально флейринг – то, о чем вы спрашиваете, появился как жонглирование в момент приготовления коктейлей. Популярным это стало в конце 80-х после выхода в свет фильма "Коктейль" с участием Тома Круза. Сейчас в Барнауле этим занимаются единицы. На работе у тебя задача как можно быстрее и качественней обслужить гостей, а когда напиток ждут 15 человек – нет времени подкидывать бутылки. Один наслаждается шоу, а другие хотят получить заказ. Это отдельная культура, в которой есть свои соревнования и чемпионы.

Корр.: Тебе приходилось общаться со знаменитостями за барной стойкой?

Р.: Как-то приезжал актер Александр Мохов. Он сыграл главную роль советского фильма "Беспредел". Был на гастролях и зашел выпить кофе. Рассказал о своем нынешнем творчестве, о предстоящем спектакле в Москве. Показался мне творческим и позитивным человеком.

Корр.: Как ты думаешь, профессия бармен вообще нужна, или можно приготовить все самостоятельно в домашних условиях?

Р.: С одной стороны в интернете много подробных рецептов. Но не все коктейли так просты. Многие делаются методом "стира", когда ты в смесительный стакан засыпаешь лед, ингредиенты, барной ложкой все перемешиваешь и с помощью стрейнера (профессиональный инструмент бармена, предназначенный для отсеивания крупных частиц, таких как лед или кусочки фруктов, – прим. ред.) переливаешь в бокал. Для приготовления нужен профессионализм и опыт, как говорил Джеймс Бонд: "Взболтать, но не смешивать".

Корр.: Можешь поделиться секретами безалкогольных летних напитков от Ракеты?..

Р.: Любой напиток должен состоять из сладкой части и кислой, чтобы получился баланс вкуса. Например, безалкогольный мохито. Сладкая часть – это не спрайт! Это содовая с сахарным сиропом, если его нет – можно добавить в содовую обычный сахар. Кислая часть – сок лимона или лайма и обязательно мята. Можно добавлять сок лимона в имбирный лимонад, а как сладкую часть использовать сироп. Нет сиропа – доставай малиновое варенье. (Смеется.)

Также я открою вам тайну свежести. Слайсы огурца добавляются в любой напиток. Вкус у него нейтральный, но это придает освежающую нотку. Так что добавляйте огурцы и сохраняйте свежесть.